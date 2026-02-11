Новая Конституция формирует базу для устойчивой и человекоцентричной политики – Асхат Рахимжанов

Конституционная реформа
139
Айман Аманжолова
корреспондент

Проект Новой Конституции усиливает социальный характер государства, ставя человека в центр политики и расширяя возможности граждан для активного участия в общественной жизни. Позицию и аргументы в поддержку проекта Основного закона на очередном заседании Комиссии по конституционной реформе озвучил председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он подчеркнул, что проект Конституции, прежде всего, нацелен на справедливость, равенство, защиту прав и ответственность государства перед людьми.

«Закрепление свободы деятельности общественных объединений и расширение участия граждан в общественной жизни – создает условия для развития подлинного гражданского общества, в котором профсоюзы, общественные организации и инициативные группы могут свободно представлять интересы людей труда, молодежи, социально-уязвимых категорий. Это напрямую связано с идеей равных возможностей и социальной ответственности государства», – заявил руководитель ОСДП.

Рахимжанов также отметил важность конституционных положений заключается в формировании базы для устойчивой политики, ориентированной на интересы человека.

«Исключительно важно, чтобы государственные решения принимались с учетом интересов будущих поколений, в том числе в вопросах труда, занятости, экологии и социальной защиты. В этом смысле предлагаемые конституционные нормы создают основу для устойчивой и ориентированной на человека политики», – заключил член Комиссии.

#Казахстан #реформа

