Проект Новой Конституции усиливает социальный характер государства, ставя человека в центр политики и расширяя возможности граждан для активного участия в общественной жизни. Позицию и аргументы в поддержку проекта Основного закона на очередном заседании Комиссии по конституционной реформе озвучил председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Он подчеркнул, что проект Конституции, прежде всего, нацелен на справедливость, равенство, защиту прав и ответственность государства перед людьми.

«Закрепление свободы деятельности общественных объединений и расширение участия граждан в общественной жизни – создает условия для развития подлинного гражданского общества, в котором профсоюзы, общественные организации и инициативные группы могут свободно представлять интересы людей труда, молодежи, социально-уязвимых категорий. Это напрямую связано с идеей равных возможностей и социальной ответственности государства», – заявил руководитель ОСДП.

Рахимжанов также отметил важность конституционных положений заключается в формировании базы для устойчивой политики, ориентированной на интересы человека.