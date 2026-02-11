На заседании Комиссии по Конституционной реформе депутат Мажилиса, руководитель фракции партии Respubliсa Айдарбек Ходжаназаров заявил о поддержке проекта новой Конституции и отметил его стратегическое значение для дальнейшего развития страны, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

«Представленный проект Конституции не является механическим заимствованием готовых моделей. Да, мы изучали международную практику и консультировались с профессиональным сообществом, но итоговый текст – результат самостоятельного выбора. Он отражает ценностную основу нашего общества, сохраняет связь с историческим опытом и при этом учитывает новые вызовы», – заявил депутат.

Говоря о содержании документа, Ходжаназаров отметил, что носителем суверенитета и источником власти является народ, а устойчивость государства опирается на согласие и солидарность. Особое внимание, по его словам, уделено будущему развитию и цифровой трансформации.Он также отметил изменения в архитектуре управления.

«Формируется однопалатный Парламент – Курултай, усиливаются его контрольные функции, расширяется участие партий и повышается их политическая ответственность перед обществом. Эти шаги направлены на достижение институционального баланса», – заявил руководитель фракции.

В завершение Айдарбек Ходжаназаров подчеркнул, что новый Основной Закон является инструментом долгосрочного институционального обновления.