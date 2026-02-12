Новая Конституция: Референдум как стратегический выбор для стабильного будущего

Конституционная реформа
124
Айман Аманжолова
корреспондент

12 февраля 2026 года в городе Уральск состоялся форум с участием экспертов на тему «Обновленная Конституция – основа устойчивого развития», организованный партией «Ауыл», передает Kazpravda.kz

Фото: партия «Ауыл»

Цель мероприятия – всестороннее экспертное обсуждение положений обновленной Конституции, выработка профессиональных предложений по их практической реализации и формирование консолидированной позиции экспертного сообщества в поддержку республиканского референдума по новой редакции Основного закона, который состоится 15 марта.

Форум был направлен на поддержку предстоящего референдума, объединение экспертов и общественности вокруг ключевых конституционных изменений, а также укрепление доверия к проводимой реформе.

В работе площадки приняли участие представители органов государственной власти, политических партий, экспертного сообщества и общественных организаций. Участники подчеркнули стратегическое значение обновленной Конституции для устойчивого развития страны и выразили единую поддержку предстоящему референдуму.

Заместитель председателя партии «Ауыл» Галымжан Кусмангали подчеркнул, что предстоящий референдум предоставляет обществу возможность укрепить доверие к государственным институтам и консолидироваться вокруг ключевых реформ. По его словам, данный процесс обеспечивает гражданам прямое участие в формировании будущего страны.

«Проведение референдума – это принципиально важный этап закрепления народного волеизъявления. Мы полностью поддерживаем его проведение и убеждены, что каждый гражданин должен иметь возможность выразить свою позицию», – отметил Галымжан Кусмангали.

В обсуждении также приняли участие ведущий эксперт РГУ «Қоғамдық келісім» Ержан Ибраев; профессор, заведующий кафедрой истории и права Западно-Казахстанского инновационно-технологического университета Жасқайрат Ерназаров; руководитель объединения «Жастар қанаты» Нурбек Нурсейтов; член Политического совета Марина Богомолова; предприниматель, член Союза писателей России Болат Шакимов; старший преподаватель образовательных программ «Социальные науки» Западно-Казахстанского университета имени М. Утемисова, заведующий кафедрой АНК Тұрар Шайхиев; а также предприниматель, член партии «Ауыл» Максим Пак.

После выступлений состоялась экспертная дискуссия, в ходе которой участники обменялись профессиональными мнениями по рассматриваемой тематике.

По итогам встречи было отмечено, что новая редакция Конституции представляет собой стратегический выбор, направленный на формирование безопасного, справедливого и устойчиво развивающегося государства.

Проведение экспертного форума стало значимой площадкой для профессионального диалога, выработки содержательных рекомендаций и укрепления общественной поддержки предстоящего референдума, призванного обеспечить прямое участие граждан в принятии ключевых решений о будущем страны.

#Казахстан #реформа

