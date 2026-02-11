Проект новой Конституции является уникальным историческим документом, подготовленным в результате кропотливого труда экспертов и общественности. И он полностью готов для вынесения на общенародный референдум. Такое мнение озвучил депутат Мажилиса Айдос Сарым на 12-м заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Как отметил Айдос Сарым, в ходе подготовки новой Конституции было совершено много важных прорывов.

«Благодаря слаженной совместной работе сумели найти нужные формулы и формулировки, которые уже очень скоро начнут менять жизнь наших сограждан к лучшему, менять облик нашего государства и общества», – сказал депутат.

По его словам, проект нового Основного закона в полной мере учитывает исторический контекст Казахстана и подчеркивает преемственность государства.

«Для меня как для историка и архивиста такие подходы бесценны. Я искренне считаю, что мы создали Конституцию новой судьбы, общей судьбы» – озвучил Айдос Сарым.

Он подчеркнул, что в проекте в полной мере учтены вопросы национальной безопасности, обеспечения национального единства и солидарности, нерушимости границ Казахстана.

Кроме того, впервые в своей Конституции Казахстан обозначает приоритет науки, образования, культуры и инноваций.

«Мы одним из первых государств мира в Основном законе обозначаем цифровые права граждан. Именно в этих сферах будет идти самая основная конкуренция между странами мира. Мы готовы к открытой, честной и цивилизованной конкуренции», – сказал депутат.

Депутат озвучил, что проект Конституции предопределяет в качестве национальных приоритетов принципы Закона и Порядка, а также общей экологической ответственности казахстанцев за судьбу природы страны.

«Наш проект Конституции – это Конституция свободы, порядка, законности и взаимной ответственности», – сказал Айдос Сарым.

В завершение он добавил, что в ходе подготовки нового Основного закона была проделана большая и кропотливая работа.