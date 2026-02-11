Новая Конституция РК готова к вынесению на всенародный референдум – Айдос Сарым

Конституционная реформа
145
Айман Аманжолова
корреспондент

Проект новой Конституции является уникальным историческим документом, подготовленным в результате кропотливого труда экспертов и общественности. И он полностью готов для вынесения на общенародный референдум. Такое мнение озвучил депутат Мажилиса Айдос Сарым на 12-м заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/konstituciyalikreforma

Как отметил Айдос Сарым, в ходе подготовки новой Конституции было совершено много важных прорывов.

«Благодаря слаженной совместной работе сумели найти нужные формулы и формулировки, которые уже очень скоро начнут менять жизнь наших сограждан к лучшему, менять облик нашего государства и общества», – сказал депутат.

По его словам, проект нового Основного закона в полной мере учитывает исторический контекст Казахстана и подчеркивает преемственность государства.

«Для меня как для историка и архивиста такие подходы бесценны. Я искренне считаю, что мы создали Конституцию новой судьбы, общей судьбы» – озвучил Айдос Сарым.

Он подчеркнул, что в проекте в полной мере учтены вопросы национальной безопасности, обеспечения национального единства и солидарности, нерушимости границ Казахстана.

Кроме того, впервые в своей Конституции Казахстан обозначает приоритет науки, образования, культуры и инноваций.

«Мы одним из первых государств мира в Основном законе обозначаем цифровые права граждан. Именно в этих сферах будет идти самая основная конкуренция между странами мира. Мы готовы к открытой, честной и цивилизованной конкуренции», – сказал депутат.

Депутат озвучил, что проект Конституции предопределяет в качестве национальных приоритетов принципы Закона и Порядка, а также общей экологической ответственности казахстанцев за судьбу природы страны.

«Наш проект Конституции – это Конституция свободы, порядка, законности и взаимной ответственности», – сказал Айдос Сарым.

В завершение он добавил, что в ходе подготовки нового Основного закона была проделана большая и кропотливая работа.

«Уверен, что в нынешнем виде его можно предложить Президенту для вынесения на общенародный референдум. Мы готовы создать Республиканский штаб и выехать во все регионы страны, чтобы честно и уверенно говорить с каждым гражданином страны», – заключил депутат.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Погорели на «откатах»
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Укрепляется взаимодействие со странами Ближнего Востока
В шаге от шахматной короны
Братское плечо
Успех «классиков» в Загребе
Два финала – два триумфа
Усилить гарантии прав и свобод
Пять наград в копилке
Чему учит норвежский опыт
После бойкота Роналду «Аль-Наср» признал ошибки
Решение примет народ
Итальянские высоты и столичный смотр
Поэзия – вне времени
Конфисковано имущество подозреваемых по делу интернет-казино 1Win
Откуда страх перед вышкой?
США направят своих военных в Нигерию
Возвращенные активы: управление должно быть эффективным
Поддержать земляков
Умного робота разработали школьники Астаны
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
В Казахстане начался переход к прогрессивной агроэкономике
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Помогают роботы выпускать кирпич
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Подписан меморандум о создании нового производства
Фундамент правовой системы государства
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
На страже дорожной безопасности
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане

Читайте также

Главе государства представили итоговый проект новой Констит…
Народная партия Казахстана поддержала проект новой Конститу…
Депутат Пономарев: новая Конституция формирует целостную си…
В проекте новой Конституции уточнены переходные положения –…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]