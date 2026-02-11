11 февраля 2026 года в городе Кокшетау под руководством заместителя председателя партии «Ауыл» Куаныша Сейтжанова состоялся республиканский семинар-совещание для представителей региональных филиалов на тему «Обновленная Конституция — основа устойчивого развития», проведенный партией «Ауыл», передает Kazpravda.kz

Фото: партия «Ауыл»

Мероприятие организовано в рамках системной работы партии по поддержке и разъяснению проекта новой Конституции, направленное на модернизацию модели государственного управления, укрепление принципов справедливости и повышение ответственности институтов власти перед обществом.

В ходе семинара участники детально рассмотрели ключевые положения проекта новой Конституции Республики Казахстан, их влияние на политическую систему страны, баланс полномочий между ветвями власти и развитие механизмов общественного контроля. Отдельный блок обсуждения был посвящен вопросам децентрализации, расширения компетенций местных представительных органов и усиления роли регионов в принятии управленческих решений.

Особое внимание было уделено практическим аспектам реализации реформ на местах. Представители регионов обменялись опытом информационно-разъяснительной работы с населением, обсудили инструменты повышения правовой грамотности граждан и вовлечения общества в процессы реформирования.

В рамках повестки были рассмотрены концепции «Закон и Порядок» и «Адал азамат» как ценностную основу формирования правового государства, развития гражданской ответственности и укрепления доверия между государством и обществом.

Участники подчеркнули, что новая Конституция создает прочную институциональную базу для устойчивого социально-экономического роста, защиты прав и свобод граждан, а также дальнейшего развития демократических процессов в стране.

По итогам семинара-совещания выработаны рекомендации по активизации региональной работы, и представители партии поддержали проект новой Конституции.