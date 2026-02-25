Новая Конституция задает понятные правила для бизнеса - глава агрохолдинга

Конституционная реформа
0
Ербол Тишкамбаев

В агрохолдинге «Олжа Агро» в преддверии референдума прошла встреча трудового коллектива, посвященная обсуждению конституционной реформы, передает Kazpravda.kz

Мероприятие состоялось в центральном офисе компании с участием представителей всех подразделений и региональных представительств. Открывая встречу, генеральный директор агрохолдинга «Олжа Агро» Алишер Ходжаназаров подчеркнул важность стабильной правовой среды для аграрной отрасли.

«Для аграрного бизнеса главное – понятные и стабильные правила игры. Мы планируем работу на годы вперед: техника, технологии, люди и инвестиции. Это возможно только в условиях определенности, а также защиты собственности и земли. Новая Конституция задает такую основу – снижает риски и закрепляет долгосрочные условия работы. Это позволяет предприятиям сосредоточиться на результате, а не на адаптации к изменениям. Сегодня сельское хозяйство – это технологии, переработка и цифровизация, поэтому важны развитие науки и защита данных. От стабильности напрямую зависит жизнь в регионах: когда хозяйства уверены в будущем, они развиваются, создают рабочие места, и люди остаются жить в селе», – подчеркнул он.

Участники обсуждения отмечали, что конституционная реформа усиливает социальную направленность государства и закрепляет приоритет развития села.

«Для нас это важно, ведь результат нашей работы напрямую зависит от людей. Поэтому важны образование, подготовка специалистов и внедрение новых технологий. Когда есть поддержка науки и понятные правила, мы можем точнее планировать сезон, внедрять цифровые решения и повышать урожайность без лишних рисков», – отметила руководитель департамента организационного развития агрохолдинга Ольга Зиннатуллина.

О практическом значении стабильности для жизни сел рассказал руководитель инженерно-технического департамента Кайрат Ищанов.

«Когда хозяйство работает стабильно, есть работа – люди остаются жить в селе. Когда стабильности нет, села пустеют. Поэтому для нас все просто: есть уверенность – есть будущее. Новая Конституция для сельхозпроизводителей означает уверенность в завтрашнем дне», – сообщил он.

В ходе встречи участники обсудили влияние реформы на развитие агропромышленного комплекса, внедрение технологий, подготовку кадров и долгосрочное планирование производства. Было отмечено, что закрепление стабильных правил создает условия для инвестиций, повышения занятости и развития сельских территорий.

Все это особенно важно для аграриев. Ведь «Олжа Агро» – один из крупнейших сельскохозяйственных производителей страны, осуществляющий деятельность в Костанайской области. Компания обеспечивает работой 4 тыс. человек, в обработке находится более 600 тыс. га сельскохозяйственных земель.

По итогам обсуждения трудовой коллектив агрохолдинга «Олжа Агро» выразил поддержку конституционной реформе.

#Казахстан #реформа

