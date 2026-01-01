Новая школа – лучшие возможности

Село Шаян Байдибекского района стало местом по-настоящему значимого события. Здесь торжественно открылась новая общеобразовательная школа № 1, построенная в рамках национального проекта «Келешек мектептері».

Для местных жителей это не просто здание – это долгождан­ный шаг к качественному и дос­тупному образованию для сельских детей. На церемонию открытия собрались школьники, педагоги, родители, представители общественности. Почетным гостем стал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. В своем выступлении он подчеркнул, что проект, реализуемый по инициативе Президента страны, направлен на коренное обновление образовательной инфраструктуры и создание современных и безопасных условий обучения в регионах.

– Мы возлагаем большие надеж­ды на профессионализм учителей и стремление детей к знаниям. Пусть эта школа станет местом, где вырастут граждане, которые будут развивать независимый Казахстан, – сказал Нуралхан Кушеров.

Новое здание полностью соответствует современным требованиям. Просторные классы, комфортная учебная среда, благоустроенная территория – все это призвано обеспечить ученикам равные возможности с городскими школами. Учебное заведение рассчитано на 300 детей, общая его площадь – 5 700 кв. м, а стоимость проекта – 3,5 млрд тенге.

Открытие школы в Байдибекском районе – часть масштабной работы, проводимой в Туркестанской области в рамках проекта «Келешек мектептері». Всего в регионе будет введено в эксплуатацию 29 школ на 23 тыс. ученических мест, что составляет 13% от общего количества среднеобразовательных учебных организаций, строящихся по нацпроекту по всей стране. Это особенно важно для области, где обучается более 550 тыс. школьников, и только в этом году за парты здесь сели свыше 48 тыс. первоклассников.

Параллельно со строительством в регионе активно ведутся ремонтные работы. В 2025 году за счет местного бюджета строи­лись 17 учебных заведений, а капитальный ремонт проводился в 41 школе, в 25 из них работы полностью завершены.

Отметим также, что в Ордабасинском районе в селе Темирлан недавно открыта Школа искусств, построенная на средства, возвращенные государству. Всего за восемь месяцев здесь появился современный центр творческого развития, рассчитанный на 300 детей. Концертный зал на 150 мест, музыкальные классы и библиотека станут пространством, где раскрываются таланты юных жителей района.

На церемонии открытия школы слова благодарности в адрес государства и руководства области прозвучали от местных жителей. Председатель совета ветеранов Байдибекского района Багдат Калаубай подчеркнул, что это реальный результат заботы о будущем детей и развитии села.

Новая школа в Шаяне открыла свои двери для учеников, а вмес­те с ними – и новые перспективы. Поддержка государства дает сельским детям уверенный старт, еще раз подтверждая: образование остается одним из главных приоритетов развития Туркестанской области и всей страны.

