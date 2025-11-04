Новый учебный год учащиеся села Акбулак Ордабасинского района начали в новом современном здании, построенном в рамках национального проекта «Школы будущего». Благодаря реализации этой программы в районе решена проблема двух приспособленных школ, сообщает Kazpravda.kz

Школа «Болашак» была построена в 2007 году методом асара (народной стройки). Тогда в шести классных комнатах обучалось около 200 учеников с 1 по 9 классы. Старшеклассникам приходилось ежедневно добираться на занятия в соседнее село, расположенное в 3,5 км от дома. Кроме того, в расположенной в 2,5 км глиняной начальной школе «Карабастау», построенной в 1969 году, обучалось более ста детей.

В 2023 году по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в рамках программы «Школы будущего» началось строительство новой современной школы. С сентября 2025 года учащиеся и педагоги приспособленных школ «Болашак» и «Карабастау» полностью переведены в новое здание.

Сегодня в школе «Келешек» обучается 319 учеников, с которыми работают 36 учителей. В двухэтажном здании предусмотрено 28 учебных кабинетов, СТЕМ-кабинет, кабинет робототехники, спортивный зал, актовый зал и столовая на 80 мест. Также школа оснащена библиотекой, медицинским кабинетом и лифтом для детей с особыми образовательными потребностями.

Современно оборудованные классы, просторный спортзал и специализированные кабинеты создают все условия для получения качественного образования.

Следует отметить, что по поручению Главы государства в Туркестанской области строятся 29 «школ будущего». В прошлом году были введены в эксплуатацию 13 школ, в новом учебном году открылись еще 11. До конца года планируется сдать в пользование еще 5 школ.