Фото: Акорда

В своей речи Глава государства подчеркнул, что в эпоху коренных изменений в мире именно религиозные лидеры должны нести человечеству свет нравственных ориентиров и гуманистических ценностей.

«За два дня вы пришли к общему пониманию дальнейшей повестки и ключевых направлений работы Съезда, которые были изложены в совместной итоговой Декларации. Призываю всех участников форума, включая Послов доброй воли, активно продвигать идеи этой Декларации. Полностью поддерживаю ваши рекомендации Секретариату Съезда о разработке документа о роли религиозных лидеров в борьбе с климатическими изменениями, а также универсальных принципов ответственного использования искусственного интеллекта с позиций духовности и гуманизма. Особо хочу отметить сессию, организованную в партнерстве с Альянсом цивилизаций ООН», – сказал он.

Далее Президент указал на важность защиты религиозных объектов для сохранения исторической памяти, культурного многообразия и духовного наследия человечества.

«Проведение подобного мероприятия в Казахстане говорит о большом значении региона Центральной Азии в этом вопросе. Состоявшийся Форум молодых религиозных лидеров продемонстрировал, что новое поколение стремится сохранить преемственность и продолжить путь диалога и взаимопонимания. Это значит, что у мира есть будущее. Экспертный круглый стол показал важность синергии научных и религиозных знаний для большего понимания потенциала духовной дипломатии. Считаю нужным усиливать это направление как существенную составляющую широкого международного сотрудничества. На Съезде обсуждалась идея единого, нейтрального и неполитизированного голоса религиозных лидеров за мирное сосуществование. Она может стать значимым вкладом в формирование нового, более устойчивого и справедливого миропорядка», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что Казахстан всецело поддерживает межрелигиозный и межкультурный диалог на всех уровнях и будет активно способствовать росту влияния Съезда как глобальной диалоговой площадки.