Новой техникой усилили резерват «Ертіс орманы»

Хорошая новость
49
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

Коллектив получил 34 современные пожарные машины, подобранные с учетом непростых условий тушения лесных пожаров, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

фото предоставлено резерватом "Ертіс орманы"

Техника, переданная государственному лесному природному резервату «Ертіс орманы», разработана с участием специалистов лесного хозяйства и с учетом анализа опыта тушения лесных пожаров. 

Характеристики пожарной машины марки HOWO позволяют эффективно маневрировать в лесных массивах и оперативно реагировать на возгорания. Ранее фиксировались случаи перегрева колес при длительном нахождении машин в зоне пожара, что создавало риск их блокирования и невозможности выезда из очага возгорания. В новых моделях конструкторы учли эти нюансы: техника оснащена системой самотушения кабины и колесных арок, что имеет решающее значение в экстремальных условиях.
Пожарные машины также имеют насос с повышенными рабочими характеристиками и функцией тушения пожара в движении, что значительно ускоряет локализацию возгораний. Объем водяного резервуара в 3 тонны обеспечивает оптимальную проходимость на труднодоступных лесных участках.

Это событие стало важным шагом в укреплении материально-технической базы лесного хозяйства Павлодарского региона, тем более что общая площадь природного резервата «Ертіс орманы» превышает 270 тыс. га.

Ключи от новых машин сотрудникам «Ертіс орманы» вручил министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев. 10 аналогичных машин получил и резерват «Семей орманы». В Минэкологии подчеркнули, что остальные государственные лесовладельцы будут обеспечены противопожарной техникой до конца года. Планируется поставить дополнительно 692 единицы техники.

Стоит добавить, что системная модернизация материально-технической базы государственных лесовладельцев ведется три последних года. В 2023-2024 годах было приобретено 1078 единиц техники и 1787 единиц дополнительного противопожарного оборудования, а с начала нынешнего года в регионы поставлено 256 единиц техники.

