Новые категории иностранцев, которым не нужно разрешение на работу, введены в РК

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Перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы, расширен, передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, список дополнен лицами, получившими инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении. Разрешение не требуется и работающим в качестве управляющего координатора деятельности специальной экономической зоны TURAN.

Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее сообщалось о том, сколько иностранцев работает в Казахстане.