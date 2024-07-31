Новые категории иностранцев, которым не нужно разрешение на работу, введены в РК

Занятость , Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы, расширен, передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, список дополнен лицами, получившими инвесторскую визу, за исключением членов семьи, а также лиц, находящихся на иждивении. Разрешение не требуется и работающим в качестве управляющего координатора деятельности специальной экономической зоны TURAN.

Документ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее сообщалось о том, сколько иностранцев работает в Казахстане.

#работа #иностранцы #разрешение

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