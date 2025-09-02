Фото пресс-службы управления образования ЗКО

Одна из них – казахская общеобразовательная средняя школа имени Кадыр Мырза Али на 600 мест построена в селе Байконыс района Байтерек по национальному проекту «Келешек мектептері». Вторая, на 60 мест, сдана в селе Коныс Казталовского района взамен аварийной.

Проект, вошедший в предвыборную программу партии «Amanat», реализован в рамках социальной ответственности компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В» (КПО). Это особые события для сферы образования региона и настоящие праздники в жизни сел.

В этом году звонок на урок прозвенел для 128,5 тысячи западноказахстанских школьников. Из них более 12 тысяч впервые сели за парты. Высокое качество среднего образования и всестороннее развитие каждого ученика – важное условие успешной нации, как не раз подчеркивал Глава государства. А потому для этого должны быть созданы благоприятные условия. «Школы будущего» («Келешек мектептері») – одна из стратегических инициатив в сфере образования страны.

Главная цель нацпроекта – устранить разрыв между городскими и сельскими школами, предоставить всем учащимся равные возможности.

Поздравляя жителей села Байконыс с новой комфортной школой, аким области Нариман Турегалиев рассказал о планомерной работе, проводимой для ликвидации трехсменных занятий, аварийных школ, и в целом создания условий для качественного образования учащихся. Так, за последние три года в области построено 26 школ на 7526 мест, в том числе 16 школ – в рамках социального инвестиционного проекта компании КПО, 7 школ – за счет средств местного бюджета, 3 школы – в рамках Национального проекта «Школы будущего».