Новые учебники апробируют в казахстанских школах

Дана Аменова
специальный корреспондент

Экспертиза учебников проходит в пять этапов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 29 сентября в 34 пилотных школах страны стартует апробация учебников на 2026–2027 учебный год. Работу курирует Республиканский научно-практический центр экспертизы содержания образования Минпросвещения РК, сообщает Kazpravda.kz 

По данным ведомства, апробация охватит учебники для 4 класса – «Казахский язык», «Русский язык» (для школ с казахским языком обучения), «Математика» (для школ с казахским и русским языком обучения), «Познание мира», «Литературное чтение»; 7–10 классов – «Всемирная история», «Алгебра», «Қазақ тілі», «Химия», «Биология», «Физика», «География», «Основы права», иностранные языки (английский, немецкий, французский).

«Апробация направлена на выявление сильных и слабых сторон учебников по отдельным предметам, разработанных на основе новой учебной программы, а также на выбор оптимального учебного материала для школ. Это позволит еще до массового внедрения выбрать действительно качественные и эффективные учебники», — подчеркнула директор Центра Назира Абдрахманова.

Важно, что в апробации участвуют не только педагоги, но и школьники. Это даст целостное представление о функциональности и удобстве учебников.

В министерстве напомнили, что экспертиза учебников проходит в пять этапов: научно-педагогическая экспертиза, доработка материалов, апробация в пилотных школах, общественное обсуждение и заключение предметной экспертной комиссии.

Педагоги, желающие стать экспертами, могут подать заявку через анкетирование на сайте.

#Минпросвещения #школы #учебники #апробация

