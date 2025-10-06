Как сообщает телеканал BFMTV, уходящий глава правительства выступил с заявлением в 13:45 времени Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал президенту республики Эмманюэлю Макрону прошение об отставке на фоне критики со стороны оппозиции после оглашения обновленного состава правительства.

Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, глава государства принял отставку. Как информировал телеканал BFMTV со ссылкой на окружение премьера, уходящий глава правительства выступил с заявлением в 10:45 по местному времени (13:45 времени Астаны).

Срок пребывания Лекорню на посту главы кабмина оказался самым коротким за всю историю Пятой республики, составив 27 дней. До него рекорд по наименее продолжительному пребыванию во главе правительства принадлежал Мишелю Барнье, который ушел в отставку в декабре 2024 года, проведя в кресла премьера чуть более трех месяцев.

Вечером 5 октября генеральный секретарь президента Франции Эмманюэль Мулен огласил первую часть списка нового правительства страны. Среди 18 названных имен 13 министров из прежнего правительства сохранили свои посты или же были назначены на новые должности, тогда как одним из наиболее заметных изменений стало назначение на пост министра обороны бывшего министра экономики и финансов Брюно Ле Мэра. В общей сложности новое правительство, по данным СМИ, должно включать около 25 человек, оставшиеся имена должны быть обнародованы в ближайшее время.

Это вызвало резкую критику не только со стороны оппозиции, пообещавшей выразить премьеру вотум недоверия, но и вновь утвержденного на своей должности главы МВД Брюно Ретайо. Он выразил недовольство подбором министров и заявил, что такой состав "не отражает разрыва" с прежней политикой. В связи с этим Ретайо обещал 6 октября утром собрать заседание стратегического комитета партии "Республиканцы". При этом один из вице-председателей партии, мэр Канна Давид Лиснар обещал покинуть ряды партии, если не будет достигнут консенсус по поводу дальнейшего пребывания "Республиканцев" в правительстве Лекорню.