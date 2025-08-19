В 2019 году в своем первом Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул: «Здесь предстоит большая работа. Наша задача – усилить лидерство в регионе по уровню развития инфокоммуникационной инфраструктуры. Правительству предстоит адаптировать законодательство под новые технологические явления...»

В последующие годы в связи с тем, что в мире нарастает глобальная технологическая конкуренция, цифровая трансформация все более тесно увязывается с разработкой и применением искусственного интеллекта, Глава государства ставит новые задачи: «Наступила новая эпоха, когда по сути определяется, какие страны смогут поставить новые технологии себе на службу, а какие останутся в хвосте прогресса. Искусственный интеллект непосредственно участвует в кардинальной транс­формации всех отраслей экономики и рынка труда. Думаю, что именно в этом направлении Казахстан должен достичь реального прогресса».

Для решения этих архиважных задач, напомним, созданы Международный консультативный совет по искусственному интеллекту при Президенте, высокотехнологичный центр AlemAI. Реализуется программа AI-Sana по подготовке IT-специа­листов в области искусственного интеллекта, развитие человеческого капитала. Запущен крупнейший в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер. В промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech. Осуществлены и многие другие меры, направленные на обеспечение технологического прорыва Казахстана в цифровизации и развитии ИИ, технологий в экономике и других сферах. Делается, как известно, немало.

Но время выдвигает новые вызовы. Ведущие в экономическом плане страны – США, Китай, Канада и другие – оперативно разрабатывают и принимают новые планы развития, в которых искусственный интеллект уже признается важнейшим инструментом экономического прогресса. Так, 23 июля текущего года Белый дом опубликовал Стратегию «Достижение победы в конкурентной гонке в сфере искусственного интеллекта: план действий Америки в области ИИ». Реализация этого плана, как заявлено в документе, «обеспечит победу в конкурентной гонке в сфере искусственного интеллекта, откроет новый золотой век процветания, экономической конкурентоспособности и национальной безопасности американского народа».

11 августа 2025 года Касым-Жомарт Токаев оперативно провел очень важное специальное совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, на котором дал оценку тому, что уже нами сделано, поставил новые задачи. Отметив происходящие в мире значительные технологические изменения, связанные со стремительным развитием ИИ, он подчеркнул: «Эта технология напрямую влияет на развитие всех стран мира, без нее сейчас невозможно выдержать глобальную конкуренцию. Одним словом, передовые технологии стали залогом национальной независимости, движущей силой экономического роста. Мы добились определенного прогресса в области искусственного интеллекта, но расслабляться нельзя. Необходимо активно работать в этом стратегическом направлении. Считаю эту работу одним из важнейших приоритетов».

Глава государства поставил многие конкретные вопросы, обозначил приоритетные направления цифровой политики государства: внедрение ИИ в реальный сектор экономики; дальнейшая цифровизация государственного управления; создание собственной модели нормативно-правового регулирования в области ИИ, принятие соответствующего закона об ИИ; развитие цифровой инфраструктуры на основе модели ABCDE (AI, Big data, Cloud, Data Centers, Education); активизация и широкое использование возможностей суперкомпьютерного кластера; устранение фрагментированности государственных информационных систем, перевод всей цифровой экосистемы на единую национальную платформу QazTech; повышение эффективности управления данными и укрепление кибербезопасности; обеспечение безопасности коммуникаций, содержащих персональные данные, их перевод на защищенный национальный мессенджер; создание привлекательной для инвестиций и талантов экосистемы, разработка комплекса мер по экспортной поддержке отечественных ИИ-стартапов; изучение и применение положительного опыта передовых стран.

Особое внимание Президент заострил на критической важности применения ИИ в здравоохра­нении. Отметим, что в КазНУ уже ведется работа по проекту «Разработка интеллектуальной системы мониторинга и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний с помощью методов глубокого обучения и IoMT (Internet of Medical Things)». Ведется исследование по теме «Использование искусственного интеллекта для раннего выявления рака молочной железы у женщин в Казахстане».

В решении поставленной задачи широкого использования возможностей суперкомпьютерного кластера университет также ведет работу, предоставляя доступ к вычислительным ресурсам своего суперкомпьютера другим заинтересованным организациям и исследователям. Среди приоритетных задач Главой государства названа и активизация и расширение сферы действия программы обучения AI-Sana, направленной на развитие базовых компетенций в сфере ИИ у обучающихся и преподавателей всех уровней. КазНУ является одним из 27 «якорных» университетов, координирующим реализацию программы для шести вузов-партнеров.

«Основная цель Казахстана – подчеркнул Глава государства, – стать цифровым хабом в Евразии. Для этого необходимо перейти к конкретным действиям. Важно системно подходить к каждому вопросу, принимать взвешенные решения и строго контролировать их реализацию. Ранее я уже говорил об ускорении создания единой национальной цифровой экосистемы. Я поручал подготовить необходимую инфраструктуру, разработать законодательную базу и систему сбора данных, а также начать работу по внедрению искусственного интеллекта. Однако ход исполнения этих поручений неудовлетворителен».

Приоритетные задачи, поставленные Президентом, носят программно-целевой характер. При этом ключевым моментом является, на наш взгляд, постановка вопроса о том, что сегодня нам необходима единая Стратегия, «комплексная программа, обеспечивающая целостность и преемственность наших усилий в условиях глобальной технологической конкуренции и динамичного развития ИИ. Правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам надлежит разработать системный документ по развитию искусственного интеллекта и цифровой транс­формации страны… Документ должен содержать комплекс конкретных мер по всем аспектам развития и применения искусственного интеллекта».

Совещание Главы государства по вопросам цифровой транс­формации и использования технологий ИИ стало, по сути дела, важным рубежом, открывает новые перспективы модернизации страны, ставит перед нами неотложные задачи. Все, кто связан с их реализацией, должны осознать всю меру возложенной на нас ответственности за будущее Казахстана, выход нашей страны в число передовых научно-технологических стран.