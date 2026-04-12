Новый штамм Covid-19 "Цикада" обнаружен в США и Европе

Эксперты не фиксируют роста тяжёлых случаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BBC

Всемирная организация здравоохранения продолжает мониторинг нового варианта COVID-19, получившего неофициальное название «Цикада» (BA.3.2).

Штамм уже выявлен как минимум в 23 странах, включая США, Великобританию, Гонконг и Мозамбик. По данным экспертов, он не демонстрирует более высокой опасности по сравнению с предыдущими вариантами, однако привлекает внимание из-за значительного числа мутаций.

Исследования показывают, что новый вариант может чаще поражать детей, чем взрослых, хотя эти данные требуют дополнительного подтверждения . При этом симптомы заболевания остаются типичными для коронавирусной инфекции: кашель, температура, усталость и боль в горле.

В американском государственном учреждении — Центре по контролю и профилактике заболеваний сообщили о выявлении штамма в десятках штатов, включая случаи среди пациентов и данные из сточных вод. Это свидетельствует о циркуляции вируса в популяции.

ВОЗ отнесла BA.3.2 к категории «под наблюдением», что означает необходимость дальнейшего изучения его свойств и потенциального влияния на систему здравоохранения. По оценкам специалистов, существующие вакцины могут быть менее эффективны против нового варианта, однако по-прежнему обеспечивают защиту от тяжёлого течения болезни.

"Появление новых штаммов является естественным процессом эволюции вируса, и на данный момент «Цикада» не рассматривается как серьёзная угроза для глобального здравоохранения", - отмечают эксперты.

