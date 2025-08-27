Как сообщили в профильном управлении, это на 9% больше по сравнению с прошлым годом. При этом дошкольным, средним, техническим и профессиональным образованием в регионе охвачены более 338 тыс. детей, их обучением занимаются около 40 тыс. педагогов.

А все начинается с дошколят.

– В 621 дошкольной организации области воспитываются более 63 тысяч юных жамбылцев, – проинформировал руководитель областного управления образования Нурбек Оршубеков. – Охват составил 96,1 процента малышей в возрасте 2–6 лет и 100 процентов – 3–6-летних детей. Для увеличения первого показателя в 2024-м были открыты 33 частные организации на 3 459 мест, а до конца текущего года планируется открыть еще 18 частных детсадов на 1 628 мест.

Нурбек Оршубеков напомнил, что с прошлого года в пилотном режиме внедрили систему подушевого финансирования для дошкольников. Благодаря введенным ваучерам удалось сэкономить 3,5 млрд бюджетных средств, а количество детей в очереди сократилось вдвое.

– У новшества есть ряд преи­муществ. Ваучерная система обеспечивает доступность дошкольного образования для детей, прозрачность подушевого финансирования и контроль фактического количества воспитанников, – отмечает главный педагог области.

Между тем важным вопросом остается совершенствование сис­темы среднего образования. Продолжается работа по созданию для учащихся безопасной и комфорт­ной образовательной среды. Строятся новые учебные заведения, поэтапно решаются проблемы трехсменного обучения, аварийных и малокомплект­ных школ, а также дефицита ученических мест.

В текущем году планируется строительство 26 объектов образования. До конца декабря будут завершены 10 школ и 5 пристроек, плюс к этому предусмотрено открытие трех школ в рамках национального проекта «Келешек мектептері» в Таразе и Кордайском районе. А в следующем году будут сданы в эксплуатацию еще 11 объектов образования (4 школы и 7 пристроек).

Кроме того, согласно поручению Президента страны по обновлению школ, в области утвержден план модернизации 66 средних общеобразовательных учреждений в течение трех лет. В этом году под программу попали пока 10 из них.

– Чтобы в будущем дети мог­ли быстро ориентироваться на рынке труда и легко адаптироваться к имеющимся условиям, необходимо с малого возраста прививать им соответствующие навыки. Начавшаяся эпоха искусственного интеллекта диктует свои требования. Сегодня важно развивать у учащихся способнос­ти, которые пригодятся им не только в одной профессии. Они должны быть готовыми к более широкому кругу деятельности и обладать гибкими профессиональными навыками. Для этого в ряде школ и колледжей региона внедрены STEM-лаборатории, 3D-принтинг, робототехника и основы искусственного интеллекта, – сообщил Нурбек Оршубеков.

В новом учебном году учащиеся будут обеспечены учебниками на 100%. На их приобретение, а также покупку учебно-методических комплексов и дополнительных материалов из бюджета выделено 2,6 млрд тенге.

Не забывают в регионе и о тех, кто желает получать знания, но нуждается в поддержке. За счет фонда всеобуча на питание, приобретение одежды и летнее оздоровление детей из многодетных и малообеспеченных семей в этом году выделено 6,4 млрд тенге. Средства на покупку вещей перечислены напрямую на банковские счета родителей. С начала августа стартовала традиционная республиканская благотворительная акция «Дорога в школу», которая продлится до 30 сентября и позволит пред­отвратить непосещение детей из малообеспеченных и многодетных семей мест учебы по социальным причинам.

Говоря о подготовке к очередному учебному году, нельзя забывать и о степени готовности учителей, ведь от того, насколько высока профессиональная квалификация педагога, напрямую зависит качество образования.

– Ни один учитель не остался без нашего внимания. В течение года было проведено 654 методических мероприятия, в которых принимали участие все педагоги области. Курсы повышения квалификации в прошлом учебном году прошли около 6 420 из них. Кроме того, в рамках проекта «943 – развитие целевых школ в стране» повысили квалификацию еще 2 773 учителя из 60 школ региона, – уточнил Нурбек Оршубеков.

Областной учебно-методический центр системно работает над развитием предметных компетенций педагогов естест­венно-математического и общественно-гуманитарного направлений. Создано общество учителей «Ұлағат», реализуются проекты «Виртуальная методическая школа», «Сабақ тайм», «Зерде», лаборатория «1+10» для мастер-педагогов. Для молодых специалистов функционирует сетевая школа наставничества «Болашақ». Открыт Клуб менеджеров образования, работает совет директоров школ, создана Школа кадрового резерва. Все эти меры положительно отразятся на качестве образования в регионе.

Кроме того, для обеспечения школ педагогами проводится конкурсный отбор на свободные рабочие места. Особеннос­тью этого года стало внедрение проекта «Лучший выпускник – направление без конкурса», по которому 58 человек, окончивших вузы с GPA не ниже 3,33 балла, приняты в школы без конкурса.

В 12 школах и двух дошкольных организациях реализуются исследования по десяти актуальным направлениям. Для реализации проекта «Сельская школа – площадка качества» разработана региональная «дорожная карта». Определены 29 опорных школ с высоким кадровым потенциалом и соответствующей материально-технической базой.

– Важным фактором, влияющим на качество знаний и информационную компетентность учащихся, является доступ к высокоскоростному Интернету. На сегодняшний день все государственные школы области имеют доступ к Всемирной сети, – отметил Нурбек Оршубеков. – В 182 школах региона внедряется аппаратно-программный комплекс, включающий систему учета бесплатного питания, турникеты, электронную библио­теку, информирование родителей, меню столовых, а также интерактивную аналитическую панель для сбора данных со всех организаций образования.

Также уделяется внимание досугу детей, который оказывает влияние на их духовно-эстети­ческое развитие. В области функ­ционируют 79 внешкольных учреждений, охват дополнительным образованием составляет 87,1%. Воспитательный процесс во всех организациях образования ведется на основе обновленного содержания единой программы «Адал азамат».

– Новый учебный год – это новые возможности. Качественное образование наших детей, их развитие в безопасной и комфортной среде – наша главная задача. На этом пути государство, родители и педагоги должны действовать сообща, – подытожил руководитель областного управления образования.