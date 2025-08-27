Новый учебный год – новые возможности

Образование
2
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В современных школах создается безопасная и комфортная образовательная среда

фото автора

Как сообщили в профильном управлении, это на 9% больше по сравнению с прошлым годом. При этом дошкольным, средним, техническим и профессиональным образованием в регионе охвачены более 338 тыс. детей, их обучением занимаются около 40 тыс. педагогов.

А все начинается с дошколят.

– В 621 дошкольной организации области воспитываются более 63 тысяч юных жамбылцев, – проинформировал руководитель областного управления образования Нурбек Оршубеков. – Охват составил 96,1 процента малышей в возрасте 2–6 лет и 100 процентов – 3–6-летних детей. Для увеличения первого показателя в 2024-м были открыты 33 частные организации на 3 459 мест, а до конца текущего года планируется открыть еще 18 частных детсадов на 1 628 мест.

Нурбек Оршубеков напомнил, что с прошлого года в пилотном режиме внедрили систему подушевого финансирования для дошкольников. Благодаря введенным ваучерам удалось сэкономить 3,5 млрд бюджетных средств, а количество детей в очереди сократилось вдвое.

– У новшества есть ряд преи­муществ. Ваучерная система обеспечивает доступность дошкольного образования для детей, прозрачность подушевого финансирования и контроль фактического количества воспитанников, – отмечает главный педагог области.

Между тем важным вопросом остается совершенствование сис­темы среднего образования. Продолжается работа по созданию для учащихся безопасной и комфорт­ной образовательной среды. Строятся новые учебные заведения, поэтапно решаются проблемы трехсменного обучения, аварийных и малокомплект­ных школ, а также дефицита ученических мест.

В текущем году планируется строительство 26 объектов образования. До конца декабря будут завершены 10 школ и 5 пристроек, плюс к этому предусмотрено открытие трех школ в рамках национального проекта «Келешек мектептері» в Таразе и Кордайском районе. А в следующем году будут сданы в эксплуатацию еще 11 объектов образования (4 школы и 7 пристроек).

Кроме того, согласно поручению Президента страны по обновлению школ, в области утвержден план модернизации 66 средних общеобразовательных учреждений в течение трех лет. В этом году под программу попали пока 10 из них.

– Чтобы в будущем дети мог­ли быстро ориентироваться на рынке труда и легко адаптироваться к имеющимся условиям, необходимо с малого возраста прививать им соответствующие навыки. Начавшаяся эпоха искусственного интеллекта диктует свои требования. Сегодня важно развивать у учащихся способнос­ти, которые пригодятся им не только в одной профессии. Они должны быть готовыми к более широкому кругу деятельности и обладать гибкими профессиональными навыками. Для этого в ряде школ и колледжей региона внедрены STEM-лаборатории, 3D-принтинг, робототехника и основы искусственного интеллекта, – сообщил Нурбек Оршубеков.

В новом учебном году учащиеся будут обеспечены учебниками на 100%. На их приобретение, а также покупку учебно-методических комплексов и дополнительных материалов из бюджета выделено 2,6 млрд тенге.

Не забывают в регионе и о тех, кто желает получать знания, но нуждается в поддержке. За счет фонда всеобуча на питание, приобретение одежды и летнее оздоровление детей из многодетных и малообеспеченных семей в этом году выделено 6,4 млрд тенге. Средства на покупку вещей перечислены напрямую на банковские счета родителей. С начала августа стартовала традиционная республиканская благотворительная акция «Дорога в школу», которая продлится до 30 сентября и позволит пред­отвратить непосещение детей из малообеспеченных и многодетных семей мест учебы по социальным причинам.

Говоря о подготовке к очередному учебному году, нельзя забывать и о степени готовности учителей, ведь от того, насколько высока профессиональная квалификация педагога, напрямую зависит качество образования.

– Ни один учитель не остался без нашего внимания. В течение года было проведено 654 методических мероприятия, в которых принимали участие все педагоги области. Курсы повышения квалификации в прошлом учебном году прошли около 6 420 из них. Кроме того, в рамках проекта «943 – развитие целевых школ в стране» повысили квалификацию еще 2 773 учителя из 60 школ региона, – уточнил Нурбек Оршубеков.

Областной учебно-методический центр системно работает над развитием предметных компетенций педагогов естест­венно-математического и общественно-гуманитарного направлений. Создано общество учителей «Ұлағат», реализуются проекты «Виртуальная методическая школа», «Сабақ тайм», «Зерде», лаборатория «1+10» для мастер-педагогов. Для молодых специалистов функционирует сетевая школа наставничества «Болашақ». Открыт Клуб менеджеров образования, работает совет директоров школ, создана Школа кадрового резерва. Все эти меры положительно отразятся на качестве образования в регионе.

Кроме того, для обеспечения школ педагогами проводится конкурсный отбор на свободные рабочие места. Особеннос­тью этого года стало внедрение проекта «Лучший выпускник – направление без конкурса», по которому 58 человек, окончивших вузы с GPA не ниже 3,33 балла, приняты в школы без конкурса.

В 12 школах и двух дошкольных организациях реализуются исследования по десяти актуальным направлениям. Для реализации проекта «Сельская школа – площадка качества» разработана региональная «дорожная карта». Определены 29 опорных школ с высоким кадровым потенциалом и соответствующей материально-технической базой.

– Важным фактором, влияющим на качество знаний и информационную компетентность учащихся, является доступ к высокоскоростному Интернету. На сегодняшний день все государственные школы области имеют доступ к Всемирной сети, – отметил Нурбек Оршубеков. – В 182 школах региона внедряется аппаратно-программный комплекс, включающий систему учета бесплатного питания, турникеты, электронную библио­теку, информирование родителей, меню столовых, а также интерактивную аналитическую панель для сбора данных со всех организаций образования.

Также уделяется внимание досугу детей, который оказывает влияние на их духовно-эстети­ческое развитие. В области функ­ционируют 79 внешкольных учреждений, охват дополнительным образованием составляет 87,1%. Воспитательный процесс во всех организациях образования ведется на основе обновленного содержания единой программы «Адал азамат».

– Новый учебный год – это новые возможности. Качественное образование наших детей, их развитие в безопасной и комфортной среде – наша главная задача. На этом пути государство, родители и педагоги должны действовать сообща, – подытожил руководитель областного управления образования.

#Образование #школа #Комфортная школа #Келешек мектептері

Популярное

Все
Чистота становится философией жизни
Прочная основа единства общества
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Свобода возможна лишь в правовом поле
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
В зоне особого контроля
В зоне ограниченных выбросов
Продолжается уборка зерновых
Пространство заботы и развития
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

В Жамбылской области активно готовятся к новому учебному го…
Воспитать интеллектуальное поколение
Ставка на дуальное обучение
Цифровые помощники учителей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]