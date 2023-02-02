Новый владелец ТЭЦ Риддера пообещал не повышать тариф

Энергетика
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Новый собственник ТЭЦ города Риддера заявил, что повышать тариф на тепло не планирует. Держать цену Куралбек Абдрахманов пообещал ближайшие 5 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Фото: instagram.com/gorkovoy_dmitry

Напомним, накануне министр национальной экономики РК Алибек Куантыров заявил о повышении тарифов на отопление уже с марта, причем в Экибастузе и Риддере – существеннее всего.

Эта новость взволновала риддерцев, у которых этот отопительный сезон проходит в режиме ЧП. Горожане даже собирались писать петицию.

Но вчера в тарифный вопрос внесли ясность: «Проблем с теплом в Риддере больше не будет. Более того, я хочу взять на себя социальные обязательства в течение ближайших 5 лет после ввода завода в эксплуатацию не поднимать тарифы на тепло», – заявил председатель правления АО «Риддер ТЭЦ» Куралбек Абдрахманов.

Абрахманов купил ТЭЦ буквально неделю назад – 24 января.

Отметим, на ТЭЦ в Риддере за последние месяцы произошла череда ЧП. 23 октября 2022 года здесь остановились котлы. Причиной стала халатность руководства теплоэлектроцентрали, которое не проконтролировало качество мазута. Тогда из-за аварии на этом стратегическом объекте ЖКХ была снижена подача тепла для более чем 22 тысяч абонентов.

Чуть позже, 5 ноября, в домах риддерцев вновь заметно похолодало и вновь из-за аварии на ТЭЦ города.  

А 19 января 2023 года на объекте случился пожар.

 

#Риддер #тепло #ТЭЦ #тарифы на комуслуги #отопление

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