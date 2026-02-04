Региональные филиалы Народной партии Казахстана организовывают встречи, дискуссии, их представители посещают круглые столы и другие мероприятия, посвященные этому вопросу, передает Kazpravda.kz

Фото: halykpartiyasy.kz

И.о. председателя Павлодарского областного филиала НПК Алимбек Агибаев, в числе актива региона, принял участие в обсуждении реформ, состоявшемся в местном Доме дружбы.

Выступая на мероприятии, аким области Асаин Байханов подчеркнул, что документ разрабатывался с учетом мнений граждан, партий, НПО и экспертов – всего собрано более 2000 инициатив. Здесь же было отмечено историческое значение реформы и ее практическая важность для каждого гражданина. Партийцы от НПК выразили полную поддержку проекту Конституции и готовность активно участвовать в ее разъяснении и общественном обсуждении.

«Проект новой Конституции расширяет права и свободы, укрепляет верховенство Закона, модернизирует политическую систему и впервые закрепляет ценности концепции «Справедливый Казахстан» и принцип «Закон и порядок», – констатировали участники обсуждения.

В Жамбылской областном филиале НПК новая Конституция обсуждалась в кругу активистов партии. Встречу открыл заместитель председателя филиала Болатбек Колтаев. Затем с разъяснением основных пунктов обновленного документы выступил и.о председателя филиала Рахман Аккозиев. Спикерами собрания также стали депутаты Таразского городского маслихата Елдос Далабай и Азамат Лесбек, они конкретно остановились на внесённых изменениях в проект и прокомментировали основные статьи. В обсуждении приняли участие активисты партии.

«Было проявлено понимание важности обсуждаемого вопроса, – констатировали организаторы по итогам мероприятия. – Заинтересованность в принятии Конституции РК, говорит о том, что в настоящее время назрела необходимость в обновлении нашего Основного закона. Народ Казахстана ждёт перемен к лучшему!»

Аналогичная встреча состоялась в Шымкентском городском филиале НПК. В ходе нее активистам партии были всесторонне разъяснены основные положения проекта Конституции, широко представлены позиции и взгляды партии. Кроме того, обсуждалась роль общественно-политических институтов в реализации конституционных изменений.