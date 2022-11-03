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Nur Kagazy: товары встречают по упаковке

Компания Nur Kagazy, расположенная в селе Панфилово Талгарского района Алматинской области, при финансовой поддержке Bank RBK запустила новый цех по производству гофропродукции.

Компания Nur Kagazy – не является новичком на рынке бумаги, картона и гофоропродукции. Бумагу, картон и небольшой объем гофропродукции она производит на заводе в селе Панфилово уже в течение 10 лет. Из продукции компании Nur Kagazy производится гофроупаковка (коробки) для продуктов питания, медикаментов, тара для транспортировки различных товаров и многое другое.

Специалисты компании Nur Kagazy разработали множество собственных конструкций гофрированных коробок, которые позволяют удовлетворять любые требования клиента к таре. Спрос на высококачественную продукцию компании Nur Kagazy, и особенно на гофропродукцию, стабильно растет, в связи, с чем перед руководством завода встал вопрос о расширении мощностей и запуску нового цеха по выпуску гофротары.

- На фоне роста спроса на гофропродукцию, мы приняли решение о строительстве нового цеха по выпуску гофротары, а также о приобретении нового, более мощного оборудования для дальнейшего расширения и укрепления своих позиций на рынке. Для реализации данного проекта было принято решение о поиске банка-партнера, который смог бы удовлетворить запрос компании Nur Kagazy на оперативность принятия решений, предоставление выгодных условий, а также обеспечил бы возможность использования инструментов государственной поддержки в виде субсидирования ставки вознаграждения. На все вышеуказанные запросы смог ответить только Bank RBK, оперативно рассмотрев нашу заявку и профинансировав проект в рамках государственных программ «Экономика простых вещей» и «Дорожная карта бизнеса 2025», - рассказывает заместитель директора компании Nur Kagazy Назым Макпунова.

Благодаря привлечению дополнительного и оперативного финансирования, на территории завода был построен и введен в эксплуатацию новый цех общей площадью более 6 тыс. квадратных метров, а также приобретено новое современное оборудование, позволяющее производить более 2 млн. квадратных метров гофропродукции в месяц с возможностью дальнейшего увеличения производительности. 

При этом, после установки нового оборудования операционные процессы действующих производственных цехов компании меняться не будут, новая линия дополнительно увеличит имеющиеся объемы производства, что позволит нарастить контрактную базу на поставку готовой продукции с крупными покупателями внутри страны, а также увеличить объем экспорта готовой гофропродукции в КНР, Узбекистан, Российскую Федерацию, Кыргызстан и другие страны ближнего и дальнего зарубежья. 

К настоящему времени реализация проекта позволила создать порядка  20 новых рабочих мест, что еще более укрепляет статус компании Nur Kagazy как одного из основных работодателей в близлежащих окрестностях, где  около 250 жителей из близлежащих сел и поселков осуществляют трудовую деятельность на заводе.

-  Мы высоко ценим имеющиеся на сегодняшний день партнерские отношения между нашей компанией и Bank RBK, которые построены на взаимовыгодном сотрудничестве и доверии. Нам, как производственной компании очень важно иметь стабильного финансового партнера, который будет оперативно реагировать на наши запросы, оказывать необходимую поддержку и сопровождение деятельности компании во всех аспектах, будь то расчетно-кассовое обслуживание, финансирование, или даже финансовые услуги для сотрудников и партнеров компании, - отметила заместитель руководителя компании.

 В свою очередь председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева поблагодарила партнеров за доверие и выразила уверенность в продолжении взаимовыгодного сотрудничества. 

- Мы рады, что сумели разработать для ТОО «Nur Kagazy» оптимальную модель финансирования проекта расширения производства, которая позволила компании оперативно создать новые производственные мощности на самых выгодных условиях. Уверена, что запуск нового цеха позволит компании Nur Kagazy  еще более укрепить ее позиции на рынке. Успех наших партнеров - это и наш успех, - подчеркнула председатель правления Bank RBK Наталья Акентьева.

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