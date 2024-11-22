Нью-Дели окутал ядовитый смог

Каждый ноябрь Нью-Дели накрывает ядовитый смог — содержание частиц пыли и сажи в воздухе в десятки раз превышает норму ВОЗ

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В середине ноября индийскую столицу накрыл токсичный смог. С 18 ноября индекс качества воздуха в районе Дели оставался «опасным», а к 21 ноября улучшился, но до отметки «очень вредно», передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

В настоящее время концентрация частиц PM2.5, которые могут вызывать астму, рак и болезни сердца, в 40 раз превышает норму, установленную ВОЗ.

Местные жители в разговоре с CNN пожаловались, что в городе «невозможно дышать».

«Это как будто перец чили попал мне в глаза», — рассказал телеканалу Мохаммад Ибрагим. Он целыми днями работает на улице и жалуется на постоянные боли в груди.

Ноябрь жители Нью-Дели называют «сезоном загрязнения». Причин у этого несколько: сжигание злаков после уборки урожая, праздник Дивали (Фестиваль огней), в который принято запускать фейерверки, а также небольшое количество осадков и отсутствие ветра. В остальное время года содержание вредных частиц в воздухе также остается повышенным.