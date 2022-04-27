О наплыве мигрантов из России, Беларуси и Украины в Казахстан высказался глава Мажилиса

Отвечая на вопросы журналистов, председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов прокомментировал наплыв мигрантов в республику, сообщает Kazpravda.kz.

"Казахстанцы опасаются наплыва мигрантов из России, Беларуси и Украины. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете опасность для местного населения", - задал вопрос журналист.

"Я думаю, здесь надо увидеть положительный аспект. Если к нам приезжают высококвалифицированные специалисты, они находят здесь свою нишу, открывают бизнес, создают рабочие места, платят налоги, я думаю, от этого Казахстан только выиграет. Естественно, будет усиливаться конкуренция, наш бизнес должен быть готов к конкуренции. Население от этого только выигрывает, это ведь означает улучшение качества товаров и услуг", - ответил Кошанов.

"Но ведь наш бизнес не готов к конкуренции с такими гигантами, как российские компании", - попытался было возразить тот же журналист.

"А какие гиганты к нам пришли из России? Я знаю, что к нам перевелся из Москвы головной офис компании "Индрайвер". Насколько я знаю, Индрайвер представлен в 600 городах. Будет теперь у нас новые рабочие места создавать. Это разве для нас плохо?" - сказал глава Мажилиса.

Ранее заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса Парламента, сообщил о том, что растет число россиян, желающих получить гражданство Казахстана. По его информации, с 1 января 457 тысяч иностранцев въехали в страну.

Также, в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК отметили, что с 24 февраля 2022 года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для граждан России и Беларуси.