Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Синоптики Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, на большей части территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. На северо-востоке, в центре страны – сильный снег, на юге, юго-востоке временами сильные осадки (дождь, снег.

По республике прогнозируется усиление ветра, гололедные явления, туман, в северных регионах – метель.

В большинстве областей страны ожидается повышение температуры воздуха:

- на западе ночью от 15-28 мороза до 6 мороза - 2 тепла, днем от 2-13 мороза до 0-10 тепла;

- на юго-западе от 8-16 мороза до 6 мороза - 2 тепла, днем от 0-8 мороза до 5-13 тепла;

- на северо-западе ночью от 22-33 до 2-10 мороза, днем от 15-20 мороза до 2 мороза - 3 тепла;

- на севере ночью от 15-33 до 10-23 мороза, днем от 15-25 до 0-7 мороза;

- в центре понижение ночью от 2-15 до 15-30 мороза, затем 12 марта повышение до 10-21 мороза, днем понижение от 2-15 до 10-20 мороза, 12 марта повышение до 0-10 мороза;

- на востоке понижение от 0-8 до 15-30 мороза, днем от 2 мороза - 3 тепла до 3-18 мороза;

- на юге понижение от 2-21 до 7-23 мороза, днем от 13 мороза - 5 тепла до 0-5 тепла;

- на юго-востоке понижение ночью от 11 мороза - 5 тепла до 10-28 мороза, днем от 6 мороза - 7 тепла до 0-15 мороза.