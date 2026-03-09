О погоде в Казахстане на 10-12 марта сообщили синоптики

Погода
123

На большей части территории страны ожидается неустойчивый характер погоды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Синоптики Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, на большей части территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. На северо-востоке, в центре страны – сильный снег, на юге, юго-востоке временами сильные осадки (дождь, снег.

По республике прогнозируется усиление ветра, гололедные явления, туман, в северных регионах – метель.

В большинстве областей страны ожидается повышение температуры воздуха:

- на западе ночью от 15-28 мороза до 6 мороза - 2 тепла, днем от 2-13 мороза до 0-10 тепла;

- на юго-западе от 8-16 мороза до 6 мороза - 2 тепла, днем от 0-8 мороза до 5-13 тепла;

- на северо-западе ночью от 22-33 до 2-10 мороза, днем от 15-20 мороза до 2 мороза - 3 тепла;

- на севере ночью от 15-33 до 10-23 мороза, днем от 15-25 до 0-7 мороза;

- в центре понижение ночью от 2-15 до 15-30 мороза, затем 12 марта повышение до 10-21 мороза, днем понижение от 2-15 до 10-20 мороза, 12 марта повышение до 0-10 мороза;

- на востоке понижение от 0-8 до 15-30 мороза, днем от 2 мороза - 3 тепла до 3-18 мороза;

- на юге понижение от 2-21 до 7-23 мороза, днем от 13 мороза - 5 тепла до 0-5 тепла;

- на юго-востоке понижение ночью от 11 мороза - 5 тепла до 10-28 мороза, днем от 6 мороза - 7 тепла до 0-15 мороза.

#погода #прогноз #осадки

Популярное

Все
Совет экспертов Ирана избрал Моджатабу Хаменеи верховным лидером республики
Конькобежка Морозова вошла в топ-10 на ЧМ и установила два рекорда Казахстана
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
Сенсацией завершилось дерби между «Миланом» и «Интером»
Бахрейнская нефтегазовая компания Bapco Energies объявила форс-мажор
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
О погоде в Казахстане на 10-12 марта сообщили синоптики
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей
Продукция с всегда высоким спросом
Глава государства принял председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Ловись, рыбка, большая и маленькая!
Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана
В Узбекистане вступил в силу запрет на курение вейпов
Димаш Кудайберген и Самал Еслямова удостоены наград ТЮРКСОЙ
Экспресс-пропуск запустили на автомобильном КПП Хоргос
Слово о замечательном человеке
Растет поток туристов
Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Неустойчивая погода сохранится в Казахстане
Капризы весны: резкая смена погоды ожидается в республике
Казахстанцев снова ожидают морозные выходные

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]