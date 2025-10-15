О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Погода
16

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие дни синоптическую ситуацию в Казахстане будут формировать два барических образования.

В начале периода западные, северо-западные регионы попадут под влияние Северо-западного циклона, а в конце периода южные и юго-восточные регионы будут находиться в зоне фронтальных разделов, здесь ожидаются осадки в виде дождя и снега.

На остальную часть страны сохранит свое влияние Северный антициклон, который обусловит погоду без осадков. По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы - туман, на юге – пыльная буря.

На западе, северо-западе страны ожидается понижение температуры ночью от 3-11 тепла до 5 мороза - 8 тепла, днем основной фон составит 5-18 тепла, на остальной территории РК прогнозируется повышение на севере, в центре, востоке страны ночью от 0-13 мороза до 3 мороза - 3 тепла, на юге, юго-востоке республики ночью от 0-12 до 5-13 тепла, днем основной фон 10-23 тепла.

#погода #Казгидромет #прогноз

