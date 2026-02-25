О погоде в Казахстане на 26-28 февраля сообщили синоптики
Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на предстоящие трое суток, сообщает Kazpravda.kz
По данным метеослужбы, обширный морозный антициклон сохранит свое влияние на большую часть Казахстана, значительных изменений в температурном фоне не ожидается.
Погода ожидается преимущественно без осадков. Лишь в южных областях прогнозируются осадки, временами сильные осадки, преимущественно в виде дождя, также будет усиливаться ветер, отмечаться гололедные явления.
В конце периода в южных областях ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-17 мороза, в Туркестанской области - до 2-10 мороза, днем 2-12 мороза, в Туркестанской области - до 2-7 тепла.
По республике ожидаются туманы.