Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на предстоящие трое суток, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, обширный морозный антициклон сохранит свое влияние на большую часть Казахстана, значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

Погода ожидается преимущественно без осадков. Лишь в южных областях прогнозируются осадки, временами сильные осадки, преимущественно в виде дождя, также будет усиливаться ветер, отмечаться гололедные явления.

В конце периода в южных областях ожидается понижение температуры воздуха ночью до 10-17 мороза, в Туркестанской области - до 2-10 мороза, днем 2-12 мороза, в Туркестанской области - до 2-7 тепла.

По республике ожидаются туманы.