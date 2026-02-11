Сильные осадки ожидаются на юге, юго-востоке Казахстана и морозы - на остальной части страны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специалисты Казгидромета представили прогноз погоды по Казахстану на предстоящие три дня, сообщает Kazpravda.kz

По данным метеослужбы, на большей части Казахстана под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на юге, юго-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки в виде дождя и снега, временами сильные осадки.

По республике прогнозируются усиление ветра, туманы, на юге, юго-востоке – гололед, низовая метель.

В температурном фоне ожидается постепенное повышение: на западе ночью от 15-25 мороза до 2-12 мороза, днем от 5-15 мороза до 5 мороза - 5 тепла, на севере, северо-западе ночью от 20-31 до 15-25 мороза, днем от 15-22 мороза до 5-13 мороза.

В центре повышение ночью от 20-31 мороза до 12-23 мороза, днем от 10-20 мороза до 1-12 мороза. На востоке республики ночью ожидается понижение температуры воздуха от 13-23 мороза до 25-33 мороза.