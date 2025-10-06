Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, в ближайшие дни жителей большинства регионов страны порадует ясная погода, связанная с северо-западным антициклоном. Лишь на севере, востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки в виде дождя и снега.

По республике ожидается усиление ветра, туман, на юго-западе, юге – пыльная буря.

В ночные часы отметки термометров в северных, центральных регионах будут опускаться до 1-7 градусов мороза, однако в дневные часы воздух будет прогреваться до 4-16 градусов тепла. В восточных регионах ожидается понижение температур ночью до 5-13 мороза, днем основной фон составит 3-11 тепла. На остальной территории ожидается постепенное повышение температур.