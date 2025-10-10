Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудниками полиции задержана 34-летняя бывшая сотрудница одного из банков, подозреваемая в совершении серии мошеннических действий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой Polisia.kz

Женщина предлагала своим знакомым содействие в оформлении ипотечных кредитов, приобретении жилья и транспортных средств, вводя их в заблуждение. В настоящее время зарегистрировано 12 эпизодов мошенничества, по которым проводится досудебное расследование. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет свыше 50 млн тенге.

Установлено, что основными потерпевшими являются индивидуальные предприниматели города. В ряде случаев подозреваемая предлагала содействие в приобретении автомобилей. Наиболее крупный эпизод зафиксирован в отношении жительницы одного из районов области, которая передала подозреваемой свыше 23 млн тенге за помощь в оформлении ипотеки. Расследование продолжается.