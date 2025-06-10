Обманула десятки людей: алматинку подозревают в серии афер

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Общий ущерб от действий злоумышленницы составил более полутора миллионов тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жители Енбекшиказахского района Алматинской области обратились в полицию, обвинив 35-летнюю женщину в обмане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По их словам, она входила в доверие и, представившись специалистом по обналичиванию пенсионных накоплений, крала у них большие суммы. Общий ущерб от ее действий составил более полутора миллионов тенге.

«Жительница Алматы задержана по подозрению в мошенничестве. На данный момент известно о 40 эпизодах преступной деятельности. По каждому случаю ведется досудебное расследование. Сейчас проверяют, причастна ли подозреваемая к другим похожим преступлениям. Полиция просит граждан не доверять незнакомцам, которые обещают помощь в получении государственных выплат, кредитов или возврате вкладов. Все вопросы о пенсионных накоплениях решайте только через официальные государственные сервисы. Будьте бдительны — лучшая защита от мошенников. Если сомневаетесь, сразу обращайтесь в полицию», – предупредили в правоохранительных органах.

#полиция #МВД #обман #афера #алматинка

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