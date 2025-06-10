Общий ущерб от действий злоумышленницы составил более полутора миллионов тенге
Жители Енбекшиказахского района Алматинской области обратились в полицию, обвинив 35-летнюю женщину в обмане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
По их словам, она входила в доверие и, представившись специалистом по обналичиванию пенсионных накоплений, крала у них большие суммы. Общий ущерб от ее действий составил более полутора миллионов тенге.
«Жительница Алматы задержана по подозрению в мошенничестве. На данный момент известно о 40 эпизодах преступной деятельности. По каждому случаю ведется досудебное расследование. Сейчас проверяют, причастна ли подозреваемая к другим похожим преступлениям. Полиция просит граждан не доверять незнакомцам, которые обещают помощь в получении государственных выплат, кредитов или возврате вкладов. Все вопросы о пенсионных накоплениях решайте только через официальные государственные сервисы. Будьте бдительны — лучшая защита от мошенников. Если сомневаетесь, сразу обращайтесь в полицию», – предупредили в правоохранительных органах.