Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жители Енбекшиказахского района Алматинской области обратились в полицию, обвинив 35-летнюю женщину в обмане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

По их словам, она входила в доверие и, представившись специалистом по обналичиванию пенсионных накоплений, крала у них большие суммы. Общий ущерб от ее действий составил более полутора миллионов тенге.