Такие встречи проходят в каж­дом из пяти районов Шымкента и становятся не только площадкой для озвучивания насущных проблем, но и точкой отсчета для дальнейших преоб­разований. При этом одним из значимых элементов подобных мероприятий выступает формат «вопрос – ответ», когда граждане имеют возможность лично задать акиму интересующие их вопросы, высказать замечания и предложения. Такое общение дает реальную обратную связь: городские власти узнают о наиболее острых проблемах не из отчетов, а напрямую – от людей.

Недавняя встреча в Туранском районе показала, насколько вос­требован и важен такой формат. Горожане поднимали темы благоустройства, чистоты улиц, нехватки парковочных мест и систем видеонаблюдения. Прозвучали и более острые вопросы, касающиеся обеспечения теплом, работы коммунальных служб, обновления детских и спортивных площадок, развития общественного транспорта.

В своем выступлении Габит Сыздыкбеков отметил, что благоустройство города невозможно без участия самих горожан.

– Только ответственное отношение каждого позволит нам создать комфортную городскую среду, – подчеркнул Габит Сыздыкбеков. – Такой подход способствует укреплению граж­данской ответственности и формирует чувство сопричастности к судьбе города.

Важным моментом стало то обстоятельство, что аким не только выслушал проблемы, но и сразу же поручил районному акимату и профильным управлениям приступить к их решению. Жители убедились: их голос имеет значение.

Не обошлось и без тем, связанных с непопулярными решениями. Так, на встречах поднимался вопрос повышения тарифов на проезд и коммунальные услуги.

Аким открыто заявил: с нового года стоимость проезда в автобусах вырастет. Причины – рост цен на топливо, запчасти, увеличение объемов субсидий. Немаловажен и тот факт, что пос­ледний раз тариф повышали в 2016 году. Понятное дело, за прошедшее время цены вырос­ли практически на все.

В настоящее время обсуждается вопрос повышения стоимости проезда с 70 до 120 тенге. Окончательную сумму одной транзак­ции установят после того, как будет проведен полный анализ с учетом мнений и аргументов компаний-перевозчиков. Однако льготные категории – пенсионеры, школьники и другие – сохранят право на бесплатный проезд (им сейчас наделены 14 категорий пассажиров).

Тем не менее горожане неоднозначно воспринимают сообщение о повышении стоимости проезда. Люди обеспокоены тем, что расходы семейного бюджета на транспорт вырас­тут. И в то же время признают: они понимают необходимость повышения зарплаты тем же водителям автобусов.

Такой откровенный диалог пусть и вызывает разные эмоции, но заслуживает уважения: власть не прячется за общими фразами, а говорит с людьми честно, делая экономические расклады по всем направлениям. От тарифа, как, впрочем, и от уровня оплаты проезда пассажирами, а сейчас он, по данным Ассоциации перевозчиков, составляет порядка 60%, зависит техническое состояние городского автотранспорта, стабильность движения автобусов и соблюдение ими графика.

К примеру, жители микрорайона Жидели пожаловались на нехватку автобусных остановок и большой интервал движения. Пожилые люди и школьники вынуждены проходить по несколько километров пешком. Эти вопросы взяты на кон­троль – в ближайшее время ­акимат намерен провести ревизию маршрутов и инфраструктуры. Аким заверил, что работа по оптимизации маршрутов уже начата, и добавил: транспорт­ная система Шымкента требует глубокой модернизации.

Город продолжает развиваться. В рамках Послания Президента страны в Шымкенте решаются стратегические задачи, касающиеся улучшения качества жизни. До конца года в экономику мегаполиса планируется привлечь более 850 млрд тенге инвестиций.

Шымкент последовательно внедряет концепцию Smart City – умного города. В рамках дорожной карты Smart Shymkent осуществляются порядка 20 цифровых проектов, в том числе по внедрению системы дронов для мониторинга состояния дорог, вывоза мусора, предотвращения незаконных строек. Использование искусственного интеллекта в здравоохранении поможет снизить смертность и повысить качество медицинских услуг.

Экономика города находится на подъеме. Объем промышленного производства в нынешнем году прогнозируется на уровне 1 трлн тенге, доля малого и среднего бизнеса уже превышает 46%. В индустриальной зоне «Бозарык» важным направлением стала глубокая переработка сельхозпродукции, создающая добавленную стоимость и новые рабочие места.

Шымкент готовится стать одним из ключевых транспортных узлов Центральной Азии. Уже начато строительство новой взлетно-посадочной полосы третьей категории, позволяю­щей принимать самолеты в любых погодных условиях. Это усилит конкурентоспособность аэропорта и откроет новые возможности для привлечения авиаперевозчиков. В город уже летают авиакомпании из Франции, Турции, ОАЭ и Катара.

Открытые встречи с населением – это не просто отчет акима о проделанной работе, а механизм реального участия горожан в управлении своим городом. Это показатель зрелос­ти общества и прозрачности власти. Так постепенно формируется городская культура, где каждый житель чувствует свою сопричастность к будущему мегаполиса.

И в этом – заслуга того самого диалога, который ведет руководство Шымкента со своими земляками. Несмотря на то что процесс развития мегаполиса не лишен трудностей, именно такие форматы взаимодействия дают уверенность: город движется в верном направлении – к устойчивому росту, комфортной среде и высоким стандартам современной жизни.