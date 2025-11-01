фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Проведение форума стратегических партнеров является своевременной и актуальной инициативой, направленной на укрепление международного сотрудничества в сфере образования и науки, которое открывает широкие возможности для обмена опытом, реализации совместных программ и внедрения инновационных подходов в обучение.

Казахстан обладает уникальным потенциалом для превра­щения страны в академический центр, стремится стать центром притяжения для студентов со всего мира, предлагая качественное образование в высококлассных вузах. При этом развитие международных академических связей способствует укреплению позиций нашей республики на образовательной карте мира и созданию новых возможностей для научного и культурного обмена.

Выступая на форуме, ­Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что образование и наука – важнейшие сферы стратегического значения, не имеющие границ и объединяющие все страны мира, и проводимый в Астане форум – яркое тому подтверждение.

– Это действительно очень важное мероприятие, уникальная площадка, на которой высказываются ценные идеи, вырабатываются прог­нозы развития глобального образования и науки, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Ученые и эксперты международного уровня обсуждают в нашей столице актуальные вопросы. Руководители престижных в академической среде мировых вузов делятся с нами своими глубокими размышлениями. Выражаю всем вам искреннюю признательность.

Глава государства подчеркнул, что образование и наука – это движущие силы, способные изменить мир, а университеты – центры передовых идей и научных исследований.

– Сейчас, когда человечество вступило в эпоху кардинальной трансформации, учебные заведения должны соответствовать требованиям времени, идти в фарватере преобразований. Безус­ловно, без этого невозможны развитие и прогресс. Казахстан придает особое значение развитию системы образования и науки. С 2019 года финансирование данной сферы выросло в три раза. Расширяется самостоятельность вузов, увеличивается количество исследовательских университетов. Принят новый Закон «О науке и технологической политике». Учрежден Национальный совет по науке и технологиям при Президенте. Государство оказывает всестороннюю поддержку ученым, особенно молодым исследователям. Одной из ключевых задач остается обеспечение равного доступа к высшему образованию для всех граждан, – заявил Президент.

Далее Касым-Жомарт Токаев остановился на мерах государственной поддержки подрастаю­щего поколения.

– С 2024 года в стране реализуется программа «Национальный фонд – детям». В соответствии с ней 50 процентов ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда начисляется на счета детей. Таким образом, в Казахстане каждый ребенок до 18 лет получает финансирование из Национального фонда. Указанные средства не могут быть использованы досрочно. По достижении совершеннолетия молодые граждане смогут направить накопленные средства на приобретение жилья или получение образования. Кроме того, запущена единая накопительная система «Келешек» для детей старше пяти лет. В данной системе аккумулируются добровольные родительские взносы, выделяемый государством первоначальный образовательный капитал, ежегодная государственная премия и инвестиционный доход. У всех проектов одна ключевая цель – обеспечить подрастающему поколению доступ к качест­венному образованию. Кроме того, молодежи предоставляются беспроцентные образовательные займы и различные гранты. Проводится модернизация инфраструктуры высшего образования, возводятся новые учебные корпуса (кампусы). В регионах при высших учебных заведениях ведется строительство студенческих общежитий, – сообщил он.

Глава государства отметил также рост показателей отечест­венных вузов в престижных международных рейтингах.

– Президент международного рейтингового агентства QS господин Нунцио Квакварелли в своем докладе подробно остановился на этом вопросе, особо подчеркнув динамичное развитие университетов Казахстана. Мы заинтересованы в том, чтобы объединить усилия и укрепить наше партнерство на пути к общей цели, и всегда готовы к совместной работе. Более того, 5 отечественных университетов вошли в список лучших учебных заведений мира, подготовленный изданием Times Higher Education. Это наше значимое достижение, – сказал Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, инвестиции в сферу образования и науки – это шаг, направленный на обеспечение светлого будущего Казахстана. Наша страна ставит перед собой высокие цели: модернизировать экономику, сформировать новые производственные секторы, интегрировать технологии искусст­венного интеллекта во все отрасли и обеспечить развитие Казахстана как полноценного цифрового государства.

– Казахстан сделал уверенный шаг на пути к тому, чтобы стать технологически развитой страной. Не будет преувеличением сказать, что это исключительно важный элемент нашей новой национальной идентичности. Спикеры форума акцентировали внимание на роли искусственного интеллекта как нового фундаментального двигателя общего глобального прогресса. Действительно, благодаря этой уникальной технологии у человечества есть потенциал для того, чтобы совершить значительный шаг вперед. Ожидается, что к 2030 году вклад ИИ в мировой ВВП превысит 15 триллионов долларов. Но какая именно страна извлечет наибольшую выгоду из развития ИИ? Это чрезвычайно интересный вопрос, требующий всестороннего анализа. И хотя ответ на него, казалось бы, не так уж сложен, мы должны признать, что этот вопрос непосредственно определяет будущее человечества. В Казахстане развитие и всесторонняя интеграция технологий ИИ становятся наивысшим стратегическим приоритетом. Особое внимание уделяется подготовке экспертов и специалистов в области ИИ. С данной целью с начала этого года мы запустили программу AI-Sana, которую уже завершили более 540 тысяч студентов. Кроме того, курсы по искусственному интеллекту введены в качестве обязательной дисциплины во всех школах и университетах. Осуществляется подготовка к открытию AI-университета, – сообщил Президент.

Глава государства также напомнил о договоренностях с компанией OpenAI, достигнутых во время его визита в США в сентябре.

– В результате Казахстан запустил пилотный проект по внедрению образовательных инструментов на основе ChatGPT. Благодаря этим инициативам Казахстан осуществляет комплексную цифровую трансформацию образования, используя потенциал искусственного интеллекта, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что высокий демографический потенциал стран Центральной Азии и ряда сопредельных с нашим регионом государств открывает перед Казахстаном значительные возможности для экспорта высшего образования и привлечения иностранных студентов.

– Казахстан поставил перед собой сложную, но крайне важную задачу – стать частью глобального рынка знаний. Для достижения данной цели налажено партнерство с 40 ведущими университетами мира, открыто 33 филиала зарубежных вузов. Важно, что во многих филиалах обучение ведется на английском, русском, китайском языках. Многоязычие в образовании всегда было и будет ключом к открытости и конкурентоспособности как отдельного человека или университета, так и целых государств. В этом нет никаких сомнений. Поэтому мы осознанно делаем этот важный шаг к интеграции в мировое академическое пространство. При этом во всех филиалах введены обязательные дисциплины по казахскому языку и истории Казахстана, которые полезны для глубокого понимания иностранными студентами нашей культуры и менталитета, – сказал он.

По словам Главы государства, в настоящее время в вузах страны обучаются свыше 31 тыс. иностранных студентов. На данный момент это рекордный показатель для Казахстана.

К 2029 году их число планируется увеличить до 100 тыс. Для этого будет упрощен визовый режим и созданы максимально комфортные условия для обучения иностранных студентов в Казахстане. Также запланирован запуск программы трудо­устройства, по которой лучшие выпускники смогут оставаться в республике.

– Открытие филиалов зарубежных университетов полностью соотносится с нашей целью развивать инженерное и IT-образование. В Казахстане уже функционируют три мастерских Лу Баня, которые превратились в уникальные образовательные институты прикладной инженерии. Вы знаете, что это инициатива китайского Правительства. Господин Пэн Дуань в своем выступлении отметил данный факт, что наглядно свидетельствует о большом внимании китайских специалистов к нашей стране и достаточно высоком человеческом потенциале Казахстана. Особое значение для нас имеет подготовка кад­ров для ядерной энергетики. О намерении принять самое активное участие в этом важном деле сказал ректор МИФИ Владимир Игоревич Шевченко. Будем работать вместе с вами. Наша задача – обеспечить прямую связь образования и науки с реальным сектором экономики. Успешные примеры в этом направлении имеются. Как доложил Ербол Маратович Исакаев, благодаря партнерству Козыбаев Университета с Университетом Аризоны разработана передовая технология по превращению серы в инновационные полимеры. Это очень нужный проект для нашей страны, обладающей большими запасами серы. Данный проект придаст серьезный импульс развитию нашей химической промышленности и, что особенно важно, будет способствовать решению ряда экологических проблем, – ­заявил Глава государства.

Кроме того, Президент обратил внимание на активное участие бизнеса в развитии высшего образования и университетской науки в стране.

– Так, одна из наших компаний профинансировала открытие филиала Российского химико-технологического университета имени Менделеева в Таразе. Еще одна компания в партнерстве с зарубежным вузом планирует запуск университета, специализирующегося на горном деле. Большие надежды мы связываем с деятельностью в Астане филиала МГИМО. Для этого известного вуза будет построено отдельное здание. В последние годы представители крупного бизнеса Казахстана оказывают все большую поддержку университетам и науке. В нашей стране выстраивается система взаимодействия исследователей с промышленными предприятиями. Перспективным шагом в данном направлении может стать создание офисов трансфера технологий в ведущих университетах и научных центрах страны, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что Казахстан будет и впредь всесторонне развивать свои университеты.

– Сильные университеты – это настоящие фабрики будущего, где рождаются идеи, преодолеваются барьеры, формируются контуры более справедливого и гармоничного мира. Университеты укрепляют доверие и сотрудничество между народами, продвигают дипломатию ценностей. Студенческие братства, исследовательские сообщества, академические партнерства, зарождающиеся в стенах университетов, становятся двигателями перемен не только в научно-образовательной сфере, но и в экономике, общественной жизни и даже политике. Выдающемуся сыну казахского народа известному академику Канышу Сатпаеву принадлежат слова: «Ғалым барлық өмірін халық үшін, адамзат үшін сарп етеді» («Настоящий ученый всю свою жизнь посвящает служению своему народу и всему человечеству»). Действительно, главная миссия науки – служить во благо человечества. Поэтому убежден, что научные достижения призваны способствовать прогрессу всего мирового сообщества. Наука и знания – это мощные инструменты, которые становятся все более продвинутыми по мере своего развития и открывают безграничные возможности. Уверен, что сотрудничество в этой области значительно расширит пространство образования и науки Казахстана, а также придаст импульс развитию академической дипломатии, – сказал Глава государства.

В завершение Президент отметил, что в стране очень много талантливых, способных, интеллектуальных граждан. Он подчеркнул, что верит в созидательную энергию народа.

– Реформы, которые мы проводим общими усилиями, – это магистральный путь к светлому будущему Казахстана. Поэтому мы продолжим, опираясь на образование и науку, строить Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. Хочу отдельно отметить особый вклад наших стратегических партнеров, образовательных и научных учреждений в реализацию этой ответственной миссии. Вы активно способствуете расширению горизонтов науки и повышению потенциала главного богатства нашей страны – человечес­кого капитала, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На полях форума Глава государства также побеседовал с иностранными студентами, обучающимися в Казахстане, и пожелал им успехов.

Участие в мероприятии также приняли руководители зарубежных учебных заведений-партнеров, представители международных аккредитацион­ных, рейтинговых агентств, дипломатического корпуса.

На форуме выступили министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, президент компании Quacquarelli Symonds (QS) Нунцио Квакварелли, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, президент Пекинского университета языка и культуры Пэн Дуань, президент Cardiff University Венди Ларнер, председатель попечительского совета образовательного фонда Woosong Ким Сонг Кёнг, ректор МИФИ Владимир Шевченко, президент Minerva University Бен Нельсон, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, ректор Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Ербол Исакаев.

Как отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, глубокая трансформация мировой образовательной экосистемы требует выработки устойчивых и стратегических решений. В ответ на эти вызовы ведомством реализуется комплекс конкретных мер, направленных на развитие отечественной системы высшего образования и повышение ее конкурентоспособности.

– Благодаря стратегическому видению Президента в Казах­стане уже открылись филиалы 40 ведущих зарубежных университетов. Среди них – девять российских вузов, шесть китайских (включая три мастерских Лу Баня), семь американских, восемь британских университетов, а также французские, итальянские, немецкие, польские турецкие и корейские. На форуме присутствовали представители университетов, которые впервые за свою 150-летнюю историю открыли филиал за пределами родной страны. И для этого они выбрали Казахстан, – отметил Саясат Нурбек.

По словам Нунцио Квакварелли, отмечается рост числа казахстанских вузов, вошедших в международный рейтинг QS. Это значительный шаг вперед, подтверждающий, что Казах­стан становится ведущим научно-образовательным центром Центральной Азии. Он также подчеркнул уверенный рост в интернационализации образования и повышении научной конкурентоспособности нашей страны.

– Компания QS планирует сотрудничество с Казахстаном по созданию модели прогнозирования будущих профессий и развитию экономики, основанной на знаниях и иннова­циях, – сообщил он. – Особенно важно, что Казахстан уверенно движется по пути интернационализации, открытости и социальной ответственности. Университеты активно развивают международное сотрудничество, что положительно отражается на их рейтингах. Казахстан, расположенный в центре региона с быстрорастущим населением – Центральной Азии и Евразии, обладает уникальным потенциалом для превращения в академический центр.

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил уверенное продвижение Казахстана в формировании современной системы высшего образования и расширении международного партнерства.

– Сегодня в стране успешно работают 9 филиалов российских университетов, где обучаются около 4 тысяч студентов, свыше тысячи из них – на государственных грантах. Казахстан стал первой страной, открывшей свой университетский филиал в России – КазНУ имени аль-Фараби в Омске. Открытие филиала МГИМО на базе ЕНУ имени Гумилева – это стратегический шаг, отражающий общее стремление Казахстана и России к развитию человеческого капитала и интеграции в мировое образовательное пространство. Новые образовательные программы филиала ориентированы на подготовку специалистов, способных работать на стыке дипломатии, экономики и технологий, в том числе с применением искусственного интеллекта, – отметил Анатолий Торкунов.

Президент Пекинского университета языка и культуры Пэн Дуань отметил, что открытие филиала BLCU на базе Международного университета Астана имеет стратегическое значение как создание первого в Центральной Азии центра китайского языкового образования.

– Язык и культура рассматриваются в качестве инструментов взаимопонимания и укрепления доверительных отношений между странами, – подчеркнул он. – В Китае открыты программы по изучению казахского языка и культуры. По инициативе и при поддержке профильного министерства они успешно реализуются на базе пяти ведущих университетов: Пекинского, Сианьского, Шанхайского и Даляньского университетов иностранных языков, а также Центрального университета национальностей Китая. В рамках визита Президента Казахстана в КНР в Пекине был открыт культурный центр Казахстана. Этот шаг соз­дал основу для дальнейшего укрепления гуманитарного взаи­модействия и сблизил наши народы еще больше.

Президент Кардифф Университета Венди Ларнер обратила внимание, что возглавляемый ею вуз стал первым представителем престижной группы Russell Group, открывшим кампус в Казахстане. Cardiff University Kazakhstan предназначен для подготовки специалистов в области искусственного интеллекта, биотехнологий и медицины.

– Этот проект отражает стратегию Казахстана по формированию регионального образовательного центра и укреплению роли высшего образования и науки в экономике знаний, – сказала Венди Ларнер. – Мы видим в Казахстане значительный потенциал для формирования современного биотехнологичес­кого и медицинского кластера с участием такого крупного партнера, как AstraZeneca. Нас особенно вдохновил проект AI-Sana, который обучает людей навыкам ИИ. Мы хотим быть частью этого движения. Поэтому открыли AI Learning and Innovation Centre for Excellence. В центре будут готовить специалистов по цифровым системам и этике нейросетей. Он открыт для всех желающих обучаться ИИ-навыкам.

Председатель попечительского совета образовательного фонда Woosong Сонг Кёнг Ким отметил, что Казахстан демонстрирует впечатляющие результаты в развитии высшего образования и цифровых технологий.

– Создание филиала Woosong University в Туркестане стало наглядным примером того, как страна инвестирует в человеческий капитал и формирует поколение специалистов будущего, – убежден он. – Наши программы «Искусственный интеллект» и «Наука о данных» дают студентам возможность два года обучаться в Казахстане и еще два – в Корее или в одном из международных университетов-партнеров Woosong по всему миру. Проект Woosong University Kazakhstan отражает новый уровень образовательной политики страны – ориентацию на практические знания, глобальную интеграцию и подготовку конкурентоспособных специалистов для цифровой экономики.

Ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко отметил, что Казахстан уверенно становится ключевым игроком в ядерной отрасли.

– С 2022 года на базе КазНУ имени аль-Фараби работает филиал МИФИ, который открыт по поручению Президента

Казахстана. Там готовят специа­листов по ядерной энергетике, радиационной безопасности и прикладной физике. Обучение ведут 23 преподавателя МИФИ, а студенты проходят практику на предприятиях атомной отрасли и стажировки в Москве. Большинство выпускников уже трудоустроены в Казахстане. Ваша страна демонстрирует системный подход к развитию ядерных компетенций, сочетая образование, науку и промышленность, – сказал ректор МИФИ.

Президент Minerva University Бен Нельсон отметил, что инициатива Казахстана по созданию университета ИИ отражает стратегическое и прогрессивное видение страны. Этот проект способен вывести республику в число лидеров в области ИИ-образования.

– Будущий AI-университет должен не только изучать искусственный интеллект, но и использовать его в самом процессе обучения – для индивидуализации траекторий, анализа данных, формирования критического мышления и творческого подхода у студентов, – отметил Бен Нельсон. – Казахстан обладает всеми предпосылками для реализации такого проекта: молодым, амбициозным обществом, открытым к инновациям правительством и сильной образовательной базой.

Ректор БГУ Эльчин Бабаев подчеркнул, что глобальные тенденции формируют новый ландшафт высшего образования и научных исследований. В то же время серьезные региональные процессы в Цент­ральной Азии и Каспийском регионе открывают новые возможности для совместного прогресса.

– Сотрудничество Бакинского государственного университета с ведущими университетами Казахстана укрепляется и расширяется. Мы готовы работать в тесном сотрудничестве с казахстанскими партнерами над созданием Совместного академического совета, Исследовательского и инновационного фонда и Сети молодых ученых, объединяющей творческие умы через границы, – сказал он.

В свою очередь ректор Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева Ербол Исакаев отметил, что инициированное Президентом Казахстана партнерство с Университетом Аризоны стало важным этапом развития науки и образования в стране. Сегодня по совместным программам обучаются более 1 200 человек, общее число обучающихся выросло до 6,5 тыс., а география студентов охватывает все регионы Казахстана и ряд зарубежных стран.

– Впервые в Казахстане с американскими коллегами мы запустили уникальные курсы по функциональной геномике, основанной на реальных данных секвенирования третьего поколения. На данный момент – это самая передовая технология расшифровки генома, – рассказал он. – Кроме того, университет ведет исследования в сфере водных ресурсов, агрогеномики, биоинформатики и сохранения генофонда редких животных и растений. Такие проекты делают региональные вузы драйверами научных и экономических преобразований, формируя основу для устойчивого развития страны.