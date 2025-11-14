В Управлении жилья и жилищной инспекции Астаны сообщили, что в ЖК «Арыстан» (ул. Толебаева, 5) лифты обслуживало ТОО «Эколифт», на работу которого неоднократно поступали жалобы, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- После обращений жителей и выездных совещаний с участием ЕКК, районного акимата и жилищной инспекции застройщик ТОО «A-TEKNIK» с 25 сентября 2025 года заменил обслуживающую организацию на ТОО «LIFT STROY IMPORT», - сообщили в управлении.

Там же отметили, что из 16 лифтов только 6 введены в эксплуатацию и стоят на учёте Управления. Остальные 10 не введены в эксплуатацию; застройщику ТОО «A-TEKNIK» неоднократно направлялись замечания по состоянию и готовности лифтов.

Кроме того, судебным актом специализированного межрайонного экономического суда Астаны ТОО «A-TEKNIK» обязано устранить выявленные дефекты, запустить лифты и уведомить Управление о постановке технических устройств на учёт. В связи с неисполнением решения в установленный срок исполнительный лист был передан частному судебному исполнителю, который возбудил исполнительное производство в отношении застройщика.

- На момент несчастного случая обслуживающая лифтовая организация проводила ремонтно-восстановительные работы для подготовки лифтов к вводу в эксплуатацию, - пояснили в управлении.

По факту падения лифта создана комиссия с участием инспекции труда, департамента полиции, жилищной инспекции и других государственных органов. Проводится расследование причин происшествия, добавили в пресс-службе.

Напомним, в результате несчастного случая в ЖК «Арыстан», произошедшего во время проведения ремонтных работ, один сотрудник лифтовой компании погиб на месте. Двоих госпитализировали.