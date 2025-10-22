Фото с сайта хоккейного клуба «Торпедо»

Общественный совет Восточно-Казахстанской области обратился к городскому маслихату Астаны с инициативой присвоить одной из улиц столицы имя знаменитого хоккеиста, главного тренера первой сборной независимого Казахстана Бориса Александрова, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как рассказала председатель общественного совета ВКО Аяужан Ашимова, в ноябре советскому и казахстанскому игроку могло бы исполниться 70 лет. К сожалению, жизнь спортсмена трагически оборвалась в автокатастрофе в 2002 году. В Усть-Каменогорске имя Бориса Александрова присвоено ледовому Дворцу спорта, на доме, где он жил, установлена мемориальная табличка, в областном центре Восточного Казахстана ежегодно проходит хоккейный турнир памяти замечательного игрока.

«В Совет входят пятнадцать человек, все единогласно поддержали инициативу обратиться к депутатам Астаны, а также членам ономастической комиссии с предложением присвоить одной из улиц столицы имя главного тренера первой олимпийской сборной страны по хоккею», - пояснила глава общественной структуры.

Как следует из обращения, история казахстанского хоккея неразрывно связана с именем Бориса Александрова. В советское время воспитанник хоккейной школы Усть-Каменогорска представлял республику в команде ЦСКА, стал вместе с ней трехкратным чемпионом СССР в 1975, 1977, 1978 годах. В легендарной клубной суперсерии между советскими командами и НХЛ в матче 31 декабря 1975 года шайба, заброшенная молодым нападающим, позволила сравнять счет и уйти ЦСКА от поражения. В 1976 году Борис Александров в составе сборной Советского Союза стал олимпийским чемпионом.

В 1994-1995 годах спортсмен выступал за сборную Казахстана, с 1996 года стал играющим тренером усть-каменогорского «Торпедо» и сборной молодой независимой республики. В течение двух лет он вывел национальную команду в элитный дивизион чемпионата мира. Под его руководством сборная страны вошла в восьмерку лучших на Олимпиаде 1998 года в Нагано.