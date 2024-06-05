Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды рассказал о подготовке к апелляционному суду и деятельности фонда в эфире YouTube-шоу «Что скажете» , сообщает Kazpravda.kz

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Как известно, в конце мая адвокаты экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева подали на апелляцию.

«Мы ожидали, что апелляция с их стороны была бы, поэтому ничего нового мы не узнали. Обидно, конечно, что они решили подать ее в день рождения моей матери - 27 мая, у них было много времени. Мы тоже готовимся к апелляционному суду. Насколько известно, процессуально коллегия должна проводить апелляционный суд из трех судей. Кто это будет, когда будут заседания, пока неизвестно», – пояснил спикер.

Также он упомянул о результатах работы фонда памяти Салтанат Нукеновой. По его словам, переход волонтерской сети в фонд позволит создать горячую линию, которая будет круглосуточно работать и эффективно оказывать помощь пострадавшим. Поскольку очень важно оказать помощь своевременно.

«Первые 24 часа очень важны, поскольку, когда нет инструкции у жертвы, может быть совершено много ошибок и многие улики могут быть утеряны», – ответил он.

Айтбек Амангельды ответил, что в данное время фонд находится на стадии регистрации, с ноября 2023 года к ним поступило порядка 900 обращений.

Также он отметил, что в законодательстве необходимо ввести понятие «сталкинг». Если на этапе преследования жертвы можно остановить преступление, то многих проблем можно было бы избежать. По его мнению, также стоит обратить внимание на социальные проблемы, связанные с лудоманией и алкоголизмом.

«Существуют отдельные вопросы по поддержке мужчин. Мы не ставим перед собой задачу демонизировать представителей сильного пола, сделать из них источники вселенского зла. Мы хотим, чтобы в обществе были здоровые отношения. Граждане могут взаимодействовать и мирно существовать, у них должны быть равные права, возможности и одинаковый уровень защиты», – подытожил Айтбек Амангельды.

Напомним, в Астане был вынесен приговор Куандыку Бишимбаеву, истязавшему и убившему свою гражданскую жену Салтанат Нукенову.