Очередная сельхозярмарка пройдет в эти выходные в Астане

По традиции посетители смогут приобрести там продукцию от аграриев из разных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятие будет проходить 25 и 26 апреля с 10:00 до 19:00 в ТЦ «Keryen Joly» по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.