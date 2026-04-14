Сотрудники столичного Управления по делам религий привлекли к ответственности так называемого «проповедника» Дарына Мубарова за незаконное распространение религиозных материалов, сообщает Kazpravda.kz

Ранее, в октябре 2025 года, он уже привлекался к ответственности за аналогичное деяние. Таким образом, повторно проигнорировал требования закона в течение одного года.

«По данному факту сотрудниками УДР был составлен административный протокол по части 8 статьи 490 Кодекса РК об административных правонарушениях (совершение правонарушения, предусмотренного подпунктом 3 части 1 данной статьи, повторно в течение года после наложения административного взыскания). По решению суда Д.Мубаров признан виновным в повторном совершении административного правонарушения. Ему назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей (МРП), что на сегодня составляет 865 000 тенге», – сообщили в управлении.

В госоргане также напомнили о важности строгого соблюдения законодательства РК и недопустимости нарушения установленного порядка распространения материалов религиозного содержания.