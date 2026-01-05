Очередную порцию осадков несут циклоны в Казахстан

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на предстоящие трое суток, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в период 6-8 января на территорию Казахстана продолжат смещаться северо-западные циклоны, которые несут с собой очередную порцию осадков.

На западе республики осадки ожидаются виде дождя и снега, гололедные явления; на севере, востоке и в центре страны прогнозируется снег, метель. На юге и юго-востоке РК антициклон обусловит погоду преимущественно без осадков. По республике ожидаются туман, порывистый ветер.

Повышение температуры на западе страны ночью от 5-16 мороза до 0-8 мороза, днем от 10 мороза - 3 тепла до 3 мороза - 8 тепла. Понижение ожидается: на севере, востоке, в центре страны ночью от 3-16 до 10-25, днем от 1-11 до 5-15 мороза. На юге, юго-востоке температурный фон без существенных изменений  ночью 1-16 мороза, днем 0-10 тепла, в горных районах 0-10 мороза.

