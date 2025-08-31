Увидеть явление можно будет невооруженным глазом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: starwalk.space

Звездопад Ауригиды можно будет наблюдать в ночь на понедельник, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

"Увидеть явление можно будет невооруженным глазом. Пик - 1 сентября в 06:00 мск", - говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что метеорный поток Ауригиды - один из самых редких метеорных потоков.

"Он возникает при прохождении Земли через метеороидный рой", - сказали в "Роскосмосе".

Ранее в госкорпорации сообщили, что полное лунное затмение смогут наблюдать жители России невооруженным глазом 7 сентября.