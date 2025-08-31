Вчера, 29 августа, в Жанаозене прошла масштабная экологическая акция. Мероприятие было организовано в рамках акции «Таза Қазақстан» и приурочено к 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Жанаозена

Экоакция началась на центральной площади города. Аким Жанаозена Жансейит Кайнарбаев поприветствовал участников и призвал всех внести вклад в чистоту города. Он сам надел перчатки и активно участвовал в уборке вместе с жителями.

В акции также приняли участие глава департамента экологии Мангистауской области Армат Жусипкалиев, руководитель общественного фонда Zangar Event Нуржан Мухаммедов, а также известный в стране эко-блогер Дулат Набиев. Они обсудили с жителями вопросы развития экологической культуры и правильной сортировки бытовых отходов.

К мероприятию присоединились почти все производственные предприятия города, государственные и коммунальные учреждения, сельские округа, школы и детские сады, медицинские организации, молодежные объединения и волонтеры. Участникам заранее были распределены участки для сбора мусора, санитарной уборки и озеленения.

В рамках акции было задействовано около 40 единиц техники, вывезено порядка 300 тонн мусора.

Эта масштабная экоакция продемонстрировала сплочённость жителей Жанаозена и дала новый импульс экологическому развитию города.