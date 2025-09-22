Минпросвещения запустило национальную цифровую платформу SMART Daryn, направленную на поддержку одаренных учащихся и педагогов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: СЦК

По данным СЦК, SMART Daryn формирует единую систему тестирования и автоматизирует весь процесс от регистрации олимпиад и конкурсов до итоговых результатов.

«Главная особенность платформы – организация олимпиад и конкурсов в онлайн-формате с использованием системы прокторинга. Этот метод обеспечит честное и открытое проведение интеллектуальных конкурсов», – сказал председатель Комитета среднего образования Минпросвещения РК Каныбек Жумашев на пресс-конференции в СЦК.

Кроме того, SMART Daryn предоставляет участникам возможность проконсультироваться с опытными тренерами, улучшить знания и навыки посредством онлайн-обучения, подготовиться к интеллектуальным соревнованиям.