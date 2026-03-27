В Казахстане развернуты крупнейшие в регионе суперкомпьютерные кластеры – Alem.Cloud и AL Farabium, входящие в мировой рейтинг TOP-500. В партнерстве с компанией NVIDIA создается суверенный вычислительный хаб. Реализуется проект «Долина ЦОД» в Павлодарской области с потенциалом до 1 ГВт, где формируется инфраструктура полного цикла – от хранения данных до вычислительных мощностей.

Казахстан обладает объективными конкурентными преимуществами: доступная электроэнергия и низкая задержка сигнала делают страну одним из наиболее привлекательных мест для размещения высокопроизводительных вычислительных систем. Отдельным направлением является развитие формата Data Embassy. Это новая модель доверия, при которой государства могут размещать свои данные на территории РК, при этом сохраняя над ними полный юридический суверенитет. Следующий шаг – создание ИИ-датасетов в ключевых отраслях экономики и развитие отраслевых языковых моделей. Для этого государство запускает меры поддержки для компаний, развивающих промышленный интернет вещей и системы сбора данных в реальном времени.

«Наша задача – дать бизнесу инструменты, которые обеспечат его глобальную конкурентоспособность. Важным элементом экосистемы является Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai в Астане. Он объединяет исследовательские лаборатории, акселераторы и образовательные программы, формируя точку притяжения для технологических компаний и индустриальных партнеров. Мы приглашаем международные компании открывать здесь свои исследовательские хабы. Казахстан предлагает доступ к талантам, данным и индустриальным кейсам», – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что Президент уделяет особое внимание вопросам развития человеческого капитала. В рамках программы AI-Sana навыкам искусственного интеллекта уже обучены порядка одного миллиона граждан. Формируется полноценная образовательная экосистема, от школьных центров TUMO до подготовки технологических предпринимателей. Совместно с международными партнерами, включая Google for Startups, развиваются акселерационные программы. По поручению Главы государства в этом году в Казахстане будет создан ИИ-университет – центр подготовки специалистов нового поколения и международного научного сотрудничества.