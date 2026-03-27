Премьер пригласил международные компании открывать в Казахстане свои исследовательские хабы

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем выступлении на форуме Digital Qazaqstan 2026 уделил отдельное внимание вопросам развития цифровой инфраструктуры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане развернуты крупнейшие в регионе суперкомпьютерные кластеры – Alem.Cloud и AL Farabium, входящие в мировой рейтинг TOP-500. В партнерстве с компанией NVIDIA создается суверенный вычислительный хаб. Реализуется проект «Долина ЦОД» в Павлодарской области с потенциалом до 1 ГВт, где формируется инфраструктура полного цикла – от хранения данных до вычислительных мощностей.

Казахстан обладает объективными конкурентными преимуществами: доступная электроэнергия и низкая задержка сигнала делают страну одним из наиболее привлекательных мест для размещения высокопроизводительных вычислительных систем. Отдельным направлением является развитие формата Data Embassy. Это новая модель доверия, при которой государства могут размещать свои данные на территории РК, при этом сохраняя над ними полный юридический суверенитет. Следующий шаг – создание ИИ-датасетов в ключевых отраслях экономики и развитие отраслевых языковых моделей. Для этого государство запускает меры поддержки для компаний, развивающих промышленный интернет вещей и системы сбора данных в реальном времени.

«Наша задача – дать бизнесу инструменты, которые обеспечат его глобальную конкурентоспособность. Важным элементом экосистемы является Международный центр искусственного интеллекта Аlem.ai в Астане. Он объединяет исследовательские лаборатории, акселераторы и образовательные программы, формируя точку притяжения для технологических компаний и индустриальных партнеров. Мы приглашаем международные компании открывать здесь свои исследовательские хабы. Казахстан предлагает доступ к талантам, данным и индустриальным кейсам», – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр подчеркнул, что Президент уделяет особое внимание вопросам развития человеческого капитала. В рамках программы AI-Sana навыкам искусственного интеллекта уже обучены порядка одного миллиона граждан. Формируется полноценная образовательная экосистема, от школьных центров TUMO до подготовки технологических предпринимателей. Совместно с международными партнерами, включая Google for Startups, развиваются акселерационные программы. По поручению Главы государства в этом году в Казахстане будет создан ИИ-университет – центр подготовки специалистов нового поколения и международного научного сотрудничества.

Популярное

Все
Защитим права детей
Как взыскивают долги и алименты
Развивать оборонно-промышленный комплекс
В школах внедряется единый дизайн-код программы «Адал азамат»
Исторический старт на FIFA Series
Вручены ключи
Вековой юбилей у героя
Воспитывать чемпионов
Лабиринт из сена и юрты с роботами
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Оставаться человеком
Когда экокультура снижает тревожность
Призвание Айгуль Суюнжановой
Отцы и дети
«Мамочка моя»: шаги к успеху
Архитектура на века
Успей сказать главное
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Встречи с личным составом
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Радуют глаз ковры Приаралья
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В ожидании праздника: какие мероприятия пройдут в рамках Наурыз мейрамы в Астане
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Бектенов выступил на форуме Digital Qazaqstan 2026
Участникам ЕМПС показали цифровые достижения Казахстана
Бектенов провел заседание Евразийского межправсовета в расш…
В Шымкенте состоялось заседание Евразийского межправительст…

