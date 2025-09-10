Внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества в области цифровизации и инноваций, спорта, туризма, образования

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Участники встречи подчеркнули, что благодаря доверительному диалогу и регулярным контакта Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина выстроены устойчивые экономические и культурно-гуманитарные связи. Двусторонние отношения развиваются в русле стратегического партнерства и союзничества.

За январь-июнь 2025 года взаимный товарооборот составил $12 млрд. По поручению глав двух государств ведется планомерная работа по увеличению взаимной торговли до $30 млрд.

В рамках визита Дмитрий Чернышенко посетит ряд объектов. Заместитель председателя Правительства РФ ознакомится с деятельностью Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, а также казахстанских филиалов МГУ и МГИМО.