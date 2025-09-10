Олжас Бектенов провел встречу с Дмитрием Чернышенко

98

Внимание было уделено вопросам двустороннего сотрудничества в области цифровизации и инноваций, спорта, туризма, образования

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Участники встречи подчеркнули, что благодаря доверительному диалогу и регулярным контакта Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина выстроены устойчивые экономические и культурно-гуманитарные связи. Двусторонние отношения развиваются в русле стратегического партнерства и союзничества.

За январь-июнь 2025 года взаимный товарооборот составил $12 млрд. По поручению глав двух государств ведется планомерная работа по увеличению взаимной торговли до $30 млрд.

В рамках визита Дмитрий Чернышенко посетит ряд объектов. Заместитель председателя Правительства РФ ознакомится с деятельностью Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, а также казахстанских филиалов МГУ и МГИМО.

#переговоры #Бектенов #Чернышенко

Популярное

Все
Цифровая трансформация судебной системы
Контуры будущего определены
Политические реформы и цифровой суверенитет
Обеспечить законодательную основу реализации Послания
Там, где готовят востребованных специалистов
Запущено производство автоаксессуаров
Реабилитационный центр открылся в Сауране
А лаборатория-то зеленая!
Это где-то рядом с юртой: мед, кумыс, перепела
Признание в любви
Ждут сельчане новоселья
Указ Президента Республики Казахстан О Желдибае Р. С.
На крыльях духа
Поединки на британском ринге
Чтобы не попасться «черным финансистам»
Прочти 15 книг – получи миллион
Обнять родителей спустя четверть века
Здоровье становится приоритетом
Распоряжение Главы государства о назначении
Приглядывают за временем
35 школ Атырауской области остались без директоров
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Смена графика работы в Астане: что изменится
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Учение с увлечением
Бой Алмахан — Топурия решит судьбу лучшего бойца UFC
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Мост обрушился после ремонта
Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
По лучшим мировым стандартам
«День сурка» по-казахски: как прошла закрытая премьера фильма Qaitadan в Астане
Токаев направил телеграмму Си Цзиньпину
На пути к е-экономике будущего
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
В Кызылординской области началась уборка риса
Свыше миллиарда тенге составили незаконные соцвыплаты в Казахстане за год
В Аккайын пришел природный газ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

«Казахстан был рядом с народом Конго»: Чисекеди поблагодари…
Перспективы развития сотрудничества обсудил Токаев с презид…
Премьер: Нужно упразднить все сомнительные и неэффективные …
Более 50 школ по проекту «Келешек мектептері» построят до к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]