Лидером по числу свадеб стал Алматы

Общество,Статистика
116
Дана Аменова
специальный корреспондент

За девять месяцев текущего года в Казахстане зарегистрировано порядка 88 тысяч браков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Безусловным лидером по количеству свадеб стал город Алматы, где за этот период свои отношения узаконили 14 254 пары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

На втором месте город Астана, где влюблённые сказали друг другу «да» 10 142 раза.

Третью строчку занимает Туркестанская область - 6 687 браков. Замыкают наш топ-5: город Шымкент - 5 570 браков и Карагандинская область - 5 394 брака.

#регионы #Бюро нацстатистики #свадьбы #женитьба

