Новая Рудненская школа №2 стала центром внимания этого учебного года. Это учебное заведение отличается от других не только оснащенностью и использованию ИИ-технологий в образовательных процессах, но и новыми подходами в обучении.

Фото Елены Артемовой

В Рудный по приглашению ERG приехали педагоги фонда «Teach for Qazaqstan».

Это учителя, без преувеличения, новой формации. Они мыслят иначе, по-другому относятся к детям и используют в обучающем процессе передовые технологии.

Основной фокус проекта направлен на подготовку учеников к будущим карьерным возможностям в быстро меняющемся мире, а также на их всестороннее развитие. В Рудный направлены четыре преподавателя STEM-дисциплин, которые не только ведут уроки, но и развивают социальные и научные инициативы среди школьников.

Учитель математики Акмарал Ахметбекова, окончив Московский авиационный институт с красным дипломом, была уверена, что ее будущее - в IT. Но вскоре ее семья переехала в Алматы, и жизнь сделала неожиданный поворот.

– Знакомая подсказала попробовать себя в школе рядом с домом, где меня сразу взяли учителем математики, – рассказывает Акмарал. – Два года работы, и я поняла, что это мое! Но тогда уже вступил в силу закон об обязательном педобразовании, поэтому я решила поступать в магистратуру.

Получив заветный диплом, девушка устроилась в частную школу Алматы. Но когда поступило предложение отправиться в инновационную школу Рудного, раздумывать не стала.

– Сначала прошли обучение в столице. Нам говорили: учитель сегодня должен быть лояльным, доброжелательным, относиться к детям как к личностям. Мне это очень близко! – признается собеседница.

Приехав в Рудный, педагог постепенно влилась в учебный процесс. Кроме основной нагрузки, начала работу над проектом «Волонтерский клуб».

– С восьмиклассниками мы каждую неделю посещаем центр коррекции для детей с особенностями. Проводим мастер-классы, поем, делаем упражнения. Для ребят это шанс социализироваться, а для наших учеников – возможность почувствовать себя старшими, научиться сопереживать и быть ответственными, – делится Акмарал.

Из журналиста в учителя новой формации переквалифицировалась Улбосын Сарсенбай. Будучи в командировках в регионах, она отмечала неравенство в уровне образования, видела дефицит кадров.

- В 2023 году я приняла участие в проекте Teach for Kazakhstan. Почти два года преподавала казахский язык и литературу в отдаленной сельской школе в Карагандинской области. А когда услышала о проекте ERG mektepteri, не раздумывая согласилась, - рассказывает Улбосын Абильсеитовна.

Ее вдохновил слоган проекта «Стань учителем, о котором сам когда-то мечтал». Помочь ребенку правильно выбрать свой путь с учетом его интересов – эта мечта педагога совпала с идеями проекта Teach for Kazakhstan. В инновационной школе, построенной ERG, Улбосын Сарсенбай занимается разработкой интересных для детей методов обучения.

Один из первых выпускников Teach for Kazakhstan Жандос Айдарханов – в прошлом IT-специалист, сейчас преподает информатику в новой школе. Тоже увидел информацию о проекте в соцсетях и решил, что хочет обучать детей.

- Я знакомлю школьников с такой сложной и необходимой областью, как разработка приложений java. Потому что для дальнейшего развития и процветания страны необходимо грамотное современное поколение, - справедливо замечает Жандос.

Преподавательскую деятельность он начинал в школе поселка Бухар Жырау Карагандинской области. А теперь, благодаря ERG, работает в Рудном - в современном и новом учебном заведении, чему очень рад.

Еще один педагог новой школы Сабина Давлетбаева только в этом году выпустилась из SDU University. В педагогику пришла осознанно, но без особого энтузиазма.

– А потом все изменилось – я буквально загорелась профессией! – говорит она. – Уже студенткой параллельно вела онлайн-курсы английского и готовила ребят к IELTS. Это окончательно убедило меня в том, что я хочу работать в образовании. После получения диплома устроилась в NIS IB Астана – школу моей мечты! А через три месяца получила предложение из фонда «Teach for Qazaqstan» поработать учителем английского языка в Рудном.

Вспоминает, что в предварительной программе подготовки в Астане каждый день был расписан по минутам: тренинги по гуманной педагогике, инклюзии, социально-эмоциональному обучению, обсуждение главных ценностей - справедливости, верности себе и коллективного лидерства.

– После Астаны и Каскелена Рудный показался мне очень уютным, жители – доброжелательными. Коллектив встретил тепло, дети относятся уважительно, – радуется учитель. - Сейчас я запустила первый проект – бесплатную подготовку старшеклассников к IELTS. В конце года хочу разыграть как минимум три бесплатные сдачи экзамена. Коллеги поддерживают, помогают разбираться в новых платформах и бумажной работе. Я очень довольна, что все так сложилось!

Отметим, что новая школа в Рудном на 1200 учеников, построенная компанией ERG, стала частью национальной инициативы в рамках проекта «Келешек мектептері», которую запустил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Инвестиции в строительство составили 8 млрд тенге.