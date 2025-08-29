Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В правительстве на совещании под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели ход национальной сельскохозяйственной переписи, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

По данным Бюро национальной статистики, на платформе Sanaq.gov.kz на 28 августа 2025 года зарегистрировано 236,9 тыс. сельхозформирований, опрос завершили 226,2 тыс., или 85,3% от установленного БНС плана.

В разрезе всех сельхозпроизводителей отчитались 75,4% субъекта, среди них активно действующих – 82,2%.

Глава БНС Максат Турлубаев отметил, что в общий список переписи включены все субъекты, даже те, по которым много лет не поступала никакая информация. Таких предприятий насчитывается свыше 13 тысяч (4,5% от общего перечня).

Среди личных подсобных хозяйств опрос прошли 277,9 тыс. домохозяйств – это в полтора раза выше запланированного. Наибольшая активность отмечена в Костанайской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях. Вместе с тем в Туркестанской и Карагандинской областях, а также в городах республиканского значения фиксируется отставание. В связи с этим было предложено продлить онлайн-этап до 20 сентября только для организованных хозяйств, чтобы максимально охватить аграрные хозяйства без ущерба очной стадии сельхозпереписи.

В целом подчеркнуто, что онлайн-этап показал интерес аграриев и в ряде регионов – эффективное взаимодействие статистиков с акиматами.

С 20 сентября стартует наиболее сложная стадия – выездной этап переписи, который продлится месяц, до 20 октября. Интервьюеры будут обходить хозяйства и собирать данные в формате личных интервью.

«На этом этапе крайне важно выстроить доверительный диалог для получения максимально достоверных данных», — отметил Максат Турлубаев.

Подводя итоги совещания, Серик Жумангарин подчеркнул: