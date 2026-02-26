Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МИИЦР совместно с государственными органами и Госкорпорацией «Правительство для граждан» в рамках государственной политики по повышению доступности и качества государственных услуг ведется последовательная работа по цифровизации наиболее востребованных госуслуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Особое внимание уделяется переводу в онлайн-формат ТОП-10 государственных услуг, которые ранее преимущественно оказывались через центры обслуживания населения. Эти услуги формируют около 80% общего клиентского потока фронт-офисов. Их цифровизация направлена на сокращение очередей, экономию времени граждан и повышение прозрачности процедур.

Таким образом, одной из ключевых услуг стало оформление электронной цифровой подписи (ЭЦП), которое с августа 2025 года переведена полностью в онлайн-формат. Подача заявления и получение подписи осуществляются дистанционно с обязательным прохождением биометрической идентификации.

Важно отметить, что спрос на дистанционный формат сформировался еще до введения безальтернативного онлайн-механизма.

«В период с января по август 2025 года было оформлено ЭЦП в онлайн формате - около 27 млн. и более 1 млн. - через ЦОН. (До перевода услуги в безальтернативный онлайн-формат (январь–август 2025 года – онлайн: 26 757 260, офлайн - 1 203 002) Так, порядка 96% подписей уже тогда выдавались дистанционно, а доля очных обращений составляла около 4%.». Если сравнить показатели января 2026 года с аналогичным месяцем 2025 года подтверждается устойчивая тенденция: сегодня свыше 99,6% ЭЦП граждане получают онлайн, выбирая более быстрый и удобный формат. При этом предусмотрены социально ориентированные исключения. Оператор ЦОН вправе оказать услугу офлайн в случае, если гражданин пять раз безуспешно попытался пройти биометрическую идентификацию. В таких ситуациях применяется дополнительная фотофиксация и проводится модераторская проверка личности», – говорится в публикации.

Новый онлайн-механизм также позволяет одновременно актуализировать сведения об абонентском номере в базе мобильных граждан. Это способствует соблюдению требований законодательства об обязательной регистрации SIM-карт, снижению рисков использования номеров третьими лицами и повышению уровня цифровой безопасности.

Регистрация по месту жительства также стала полностью цифровой. С 19 ноября 2025 года услуга переведена полностью в онлайн формат и теперь предоставляется исключительно дистанционно через портал eGov, мобильное приложение eGov mobile и банковские приложения.

В рамках цифровизации расширены жизненные ситуации оказания услуги. Теперь опекуны, попечители и собственники арендного жилья могут пройти регистрацию дистанционно.

Ранее этим категориям граждан требовалось личное посещение ЦОН и предоставление бумажных подтверждающих документов. Сегодня необходимые процедуры доступны онлайн.

«Наша приоритетная задача - сделать взаимодействие гражданина с государством бесшовным и технологичным. Сегодня мы видим, что многие выбирают цифровой путь получения ЭЦП. Это не просто экономия времени, это фундамент для безопасной цифровой экосистемы страны. Перевод ТОП-10 услуг в онлайн позволил нам пересмотреть модель управления ресурсами, направив высвободившийся потенциал на развитие инновационных сервисов и внедрение ИИ-решений», – отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин.

В 2024 году через операторов ЦОН было оказано 15,2 миллиона государственных услуг, а в 2025-м этот показатель сократился до более 13 миллионов, что демонстрирует снижение обращений на 2 миллиона или 13% в пользу удобных цифровых каналов – портала eGov, приложения eGov Mobile и зон самообслуживания.

Реализуемые меры формируют устойчивую модель цифрового государства, в которой государственные сервисы становятся быстрее, понятнее и доступнее для граждан, а высвобожденные ресурсы направляются на дальнейшее развитие технологической инфраструктуры и современных решений в сфере искусственного интеллекта.