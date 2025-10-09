фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

При всей основательности работы над проектом строительного кодекса и стремлении охватить все нюансы мажилисмены указывают: документ оказался далек от идеа­ла – слишком много сущест­венных вопросов осталось вне поля зрения. К слову, разработка документа обошлась бюджету страны в 363 млн тенге.

Как отметил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, настал

момент для комплексного пересмотра законодательства. В проекте предусматривается внед­рение сквозного идентификатора – уникального номера объекта.

– Это важное нововведение. Если сравнивать с повседневной жизнью, то уникальный номер объекта – это что-то похожее на ИИН, который есть у каждого человека, – отметил министр.

По его словам, идентификатор будет присваиваться в системе государственного градострои­тельного кадастра на этапе планирования – автоматически и с сохранением на протяжении всего жизненного цикла объек­та. Министр привел пример: сегодня собственники нередко сталкиваются с ситуацией, когда спустя несколько лет после ввода здания в эксплуатацию не могут найти исходные документы для модернизации или ремонта.

– Теперь же по уникальному номеру объекта человек сможет найти свой объект и увидеть, как он строился, где находится и какие данные к нему привязаны, – сказал Ерсайын Нагаспаев.

Также впервые внедряется общественный контроль в сфере градостроительства. После вступления документа в силу генеральные планы, планы детальной планировки населенных пунктов и любые изменения в них должны выноситься на обязательное обсуждение с гражданами и общественными организациями. Это даст возможность населению участвовать в принятии решений, что особенно важно в случае точечной застройки.

Кроме этого, при приемке жилья в эксплуатацию станет обязательным участие представителей государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) и МЧС. Проверка качества выполненных работ станет проходить с выездом на объект. Это должно повысить прозрачность процедур и снизить коррупционные риски.

Вводится и новая форма контроля – мера оперативного реагирования. Уполномоченный орган получит право приостанавливать строительство объекта при выявлении явных нарушений при наличии сигналов из СМИ или заявлений граждан.

Впервые вводятся нормы, регулирующие эксплуатацию объектов после ввода, а именно: техническое обслуживание, текущий ремонт, порядок реагирования на аварийные ситуации, обеспечение безопасности. Все это будет в течение всего жизненного цикла здания. Также застройщиков обя­жут давать гарантию на жилье не менее пяти лет – сегодня это два года. Еще депутаты предложили отдельно установить гарантийный срок на конструкцию, кровлю и фасад – 10 лет.

Помимо этого, введут обязательные нормы для безбарь­ерной среды. Они распространятся на всех, включая маломобильные группы, пожилых и родителей с детьми. Это касается жилых и общественных зданий, транспортных узлов и парковок. Также на открытых стоянках в жилых райо­нах и у учреждений должны предусмат­риваться специальные места для автомобилей маломобильных групп.

При планировании застроек будут применять карты сейс­мического зонирования. Такие карты учитывают не только уровень сейсмического риска, но и гидрогеологические условия, а также особенности поведения грунтов на конкретных участках. Это позволяет строить даже там, где есть риски, но допустимо использовать специальные инженерные решения. Например, усиленные фундаменты и защиту от землетрясений. Последний нюанс озадачил депутата Бакытжана Базарбека. Он напомнил, что сейчас в Казахстане разрешают строить на тектонических разломах здания высотой до четырех этажей, хотя в развитых странах строительство на таких участках полностью запрещено. Он привел пример 40-этажной башни RAMS в Алматы, которая возводится на тектоническом разломе шириной 100 м. Депутат считает, что в таких местах давать разрешение на застройку нельзя – даже с учетом усиленных фундаментов и защиты от землетрясений.

Его поддержал Асхат Аймагамбетов, который буквально в пух и прах разнес проект кодекса.

– Как можно строить, не зная, что под ногами? Начну с того, что, к сожалению, у нас до сих пор проведение геологических экспертиз – это дикий рынок. Специалисты говорят, что можно даже «купить» геологическое заключение, не выезжая на мес­то. Некоторые просто находят старые данные, сделанные где-то в ста метрах от участка, копируют – и все. На бумаге все красиво, на деле – трещины, просадки, аварии. В результате – прямая угроза жизни и здоровью населения, – высказался депутат.

Асхат Аймагамбетов искал, но не нашел норму, согласно которой запрещено строительство многоквартирных домов без школ, садиков и поликлиник.

– Эта наша норма только начала работать, так как школы и садики должны появляться не после домов, а вместе с ними, но в проекте кодекса ее не оказалось. Почему? Кому это выгодно? Сегодня целые микрорайоны растут быстрее, чем школы и поликлиники. Десятки тысяч семей переезжают, а детям негде учиться, – описал реалии депутат.

Немало фактов некачественного строительства – трещины, некачественные материалы, халтура при строительстве соц­объектов.

– Почему так происходит? Потому что ответственность минимальная. Штрафы мизерные и смешные за эти нарушения. Мы считаем, что за нарушения строительных норм штрафы должны быть многократно увеличены и введена уголовная ответственность. Пока мы этого не видим, – сказал Асхат Аймагамбетов.

Согласно повестке, депутаты также одобрили в первом чтении поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана. Основной целью законопроекта является повышение инвестиционной привлекательности путем предоставления приоритетного права на разведку и добычу углеводородов, а также защита интересов государства в урановой отрасли. Законопроектом предлагается закрепить механизм эксклюзивности для национальной компании в облас­ти урана на проведение операций по добыче урана.

Кроме того, предусматривается установление запрета на отчуждение контрактов на разведку и добычу углеводородов в первые три года действия контракта, установление трехлетнего ограничения на резервирование территорий для национальных компаний в области углеводородов, сокращение сроков проведения аукциона для разведки и добычи углеводородов на малоизученных территориях и установление минимального объема геологоразведочных работ, установление трехлетнего срока, в течение которого национальные компании в области углеводородов могут реализовать право на получение права недропользования путем прямых переговоров.

В ходе пленарного заседания мажилисмены также рассмот­рели и приняли во втором чтении поправки в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности».