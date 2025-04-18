Полицейские Алматы задержали группу лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения на жителя Алматы.

Как установлено, преступники, познакомившись на сайте знакомств, пригласили мужчину в квартиру, после чего завладели крупной суммой денег, применив силу.

По данному факту начато уголовное расследование. Задержаны троих подозреваемых. Все они дали признательные показания, часть похищенного изъята.

«Это уже не первый случай, когда преступники используют интернет-платформы для установления контакта с будущими жертвами. Мы предупреждаем: будьте крайне осторожны при знакомстве в Сети. Не соглашайтесь на встречи в незнакомых местах, особенно если вас приглашают в квартиры. При малейших сомнениях обращайтесь в полицию. Мы напоминаем, что доверчивость в виртуальном пространстве может обернуться реальной угрозой», — отметил начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.