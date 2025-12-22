ОПГ торговала водительскими правами в шымкентском спецЦОНе

Суд
351
Дана Аменова
специальный корреспондент

15 граждан признали виновными в торговле правами

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В городском специализированном межрайонном суде по уголовным делам рассмотрели уголовное дело в отношении 15 подсудимых, сообщает Kazpravda.kz 

В ходе следствия установлено, что М., занимая должность руководителя Специализированного центра обслуживания населения №2 г. Шымкента, в 2022-2024 годах, используя служебное положение, создал и возглавил организованную преступную группу с целью систематического получения незаконного вознаграждения за содействие в успешной сдаче экзаменов на права. 

В состав группы были вовлечены доверенные лица, в том числе специалисты центра и неработающие граждане, которые подыскивали кандидатов, готовых платить от 80 000 до 400 000 тенге.

В результате деятельности ОПГ от 395 граждан получено незаконное вознаграждение на общую сумму более 56 млн тенге. На часть преступных доходов М. приобрёл движимое имущество на сумму 12 млн тенге.

Кроме того, двое подсудимых, не входивших в ОПГ, также систематически получали незаконное вознаграждение за содействие в сдаче экзаменов на общую сумму более 9 млн тенге.

В судебных прениях прокурор просил признать М. виновным, однако в связи с его смертью просил прекратить производство по делу. В отношении остальных подсудимых просил назначить лишение свободы сроком от 4 до 8 лет.

М. освободили от наказания в связи со смертью. Одному из участников назначено 6 лет 8 месяцев лишения свободы; троим по 6 лет, еще одному 4 года.  Другим удалось избежать тюрьмы в связи с амнистией, недоказанностью вины. Движимое имущество конфисковано в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.

#суд #водители #права #спецЦОН

