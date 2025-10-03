Определены первые победители ЧК по спортивной гимнастике

В Алматы проходит чемпионат Казахстана по спортивной гимнастике, где определились лучшие в многоборье, опорном прыжке и в упражнении на брусьях среди женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры

Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры

Многоборье:

Среди мастеров спорта
1 - Медина Капбасова (Карагандинская обл., 51,520 балла)
2 - Коркем Ербосынкызы (Шымкент, 51,005)
3 - Амина Халимарден (Астана, 50,545)

Кандидаты в мастера спорта
1 - Екатерина Лебедь (Шымкент, 52,295)
2 - Илана Раздыкова (Алматы, 51,545)
3 - Ева Тациева (Карагандинская обл., 49,955)

I разряд среди взрослых
1 - Вероника Светоносова (Алматы, 46,575)
2 - Мария Жигалкина (Астана, 45,475)
3 - Ева Карпенко (Алматы, 45,410)

Брусья:

Среди мастеров спорта
1 - Эвелина Ежова (Алматы, 13,275)
2 - Арина Лебедева (Алматы, 12,200)
3 - Аяжан Шамшитдинова (Астана, 12,125)

Опорный прыжок:

Среди мастеров спорта
1 - Дарья Ясинская (Карагандинская обл., 13,565)
2 - Медина Капбасова (Карагандинская обл., 13,480)
3 - Эвелина Ежова (Алматы, 13,045)

Чемпионат страны завершится 4 октября.

