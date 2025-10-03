В Алматы проходит чемпионат Казахстана по спортивной гимнастике, где определились лучшие в многоборье, опорном прыжке и в упражнении на брусьях среди женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры